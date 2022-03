Scopri le disposizioni per la notte di Guacherna a Barranquilla

Dopo due anni, Barranquilla ospiterà ancora una volta uno degli eventi più importanti del periodo pre-carnevale: la Notte di Guacherna. Il 18 marzo, le strade della città si riempiranno di monocucos, marimonde, cumbiamberas e scarabocchi che daranno agli spettatori uno spettacolo, ma per goderselo, le autorità hanno ricordato alcune indicazioni per garantire la biosicurezza.

Da un lato, in termini di biosicurezza, è stato indicato che per l'ingresso nelle aree circostanti il percorso in cui passerà la parata, sarà richiesta una scheda di vaccinazione a dose piena contro il covid-19. Inoltre, ci sarà un supporto per la biosicurezza per i partecipanti, in particolare lavabi, alcolici, maschere e cabine sanitarie nell'area di assemblaggio. Saranno disponibili anche ambulanze che coprono il percorso della parata e posti di assistenza medica fissi.

Ci sarà il controllo della capacità a tutti gli ingressi, gestito dai supervisori della sicurezza e sotto la direzione del posto di comando unificato.

D'altra parte, su questioni di sicurezza, il Segretariato del governo distrettuale ha riferito che per questo venerdì a Guacherna la sicurezza e la biosicurezza saranno rafforzate nelle aree più alte, come 76, 72, 70, 69 strade, Plaza de la Paz, tra gli altri che avranno controlli speciali.

Le autorità ricordano che la parata inizierà alle 19:00 e, come misura di biosicurezza, il numero di gruppi folcloristici è sceso da 176 a 83, con una diminuzione del 47%. Per quanto riguarda i costumi, la riduzione sarà del 75%. Allo stesso modo, all'inizio della sfilata, uscirà un grande blocco di costumi per sminuire il tempo di esibizione.

Si stima che l'ultimo gruppo della parata partirà alle 10:30 di notte, cioè 1 ora e mezza prima rispetto al 2020.

Va notato che, nell'ambito delle disposizioni delle autorità, è stato anche concordato di regolamentare il noleggio di sedie. Da parte sua, il Segretariato distrettuale per il controllo urbano e lo spazio pubblico ha concesso l'uso economico dello spazio pubblico lungo la rotta Guacherna per il noleggio di sedie ai membri delle 11 diverse organizzazioni di conci.

Pertanto, il prezzo per il noleggio di sedie è stato fissato a un massimo di 25.000 pesos durante la parata di Guacherna, con un totale di 15 sedie disponibili per il permesso concesso.

È stato indicato che le selle sono obbligate a rispettare i protocolli di biosicurezza, ad avere l'area in adeguate condizioni di pulizia e pulizia, a mantenere l'area della piattaforma a 1,50 metri libera per i pedoni e a mantenere le strade centrali e gli incroci liberi dall'occupazione durante la parata. In totale, sono stati concessi 1.580 permessi per l'uso delle sedie durante la Guacherna, ovvero circa 23.700 sedie consentite.

