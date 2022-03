Masai tanzaniani diviso per l'espulsione dalla riserva di Ngorongoro

Per più di un secolo, i pastori Masai della Tanzania vivono con zebre, elefanti e gnu nel Ngorongoro. Ma di fronte alla crescita della popolazione e delle loro mandrie, il governo prevede di espellerli da questa riserva naturale.

Il numero di persone che vivono in questo patrimonio mondiale dell'UNESCO è aumentato da 8.000 nel 1959 a più di 100.000. I bovini sono cresciuti più velocemente, da 260.000 capi nel 2017 a più di un milione ora.

La Tanzania consente alle comunità indigene, come i Masai, di vivere in alcuni parchi nazionali. Ma negli ultimi tempi, le relazioni tra pastori e fauna selvatica sono sempre più conflittuali e talvolta gli animali vengono ad attaccare gli umani o il loro bestiame.

Il presidente Samia Suluhu Hassan ha lanciato il grido d'allarme lo scorso anno. «Manca Ngorongoro», ha detto.

«Avevamo accettato di renderlo unico permettendo a umani e animali di vivere insieme, ma la popolazione umana è ora fuori controllo», ha detto, chiedendo di studiare modi per frenare il flusso di popolazione.

Da allora, c'è stato un crescente dibattito sull'eventuale espulsione dei Masai da questo parco, noto per il suo immenso cratere vulcanico.

Il primo ministro Kassim Majaliwa ha proposto un programma di ricollocazione volontaria nel distretto di Handeni, a 370 chilometri dal cratere, dove il governo ha stanziato 162.000 ettari per gli allevatori di bestiame.

«Li portiamo in aree dove avranno accesso a scuole, ospedali ed elettricità», oltre a pascoli e terreni da coltivare, ha detto.

- Presenza storica -

La comunità Maasai è divisa sulla questione.

Per molti, Ngorongoro è l'unica casa che abbiano mai conosciuto. «Mio padre e mia madre sono nati qui e abbiamo vissuto qui. Non sono pronta ad andarmene», dice una donna che vuole solo dare il suo nome, Rose, per paura delle autorità.

Molto prima della creazione negli anni '50 di parchi nazionali volti ad attrarre turisti, i Masai convivevano con la natura nel Serengeti o Ngorongoro.

Ma con il cambiamento climatico, che causa periodi di siccità sempre più lunghi, gli agricoltori e le loro mandrie stanno combattendo per l'acqua e il cibo con gli animali selvatici.

La presenza di bestiame e il suono delle campane delle mucche fanno fuggire alcuni animali e minacciano l'attività turistica, che rappresenta il 18% del PIL del Paese.

«Se lo lasciamo fare, interromperemo la grande migrazione degli gnu», afferma un funzionario ambientale, invocando l'anonimato per motivi di sicurezza.

Durante una visita AFP nella regione all'inizio di marzo, solo poche zebre sono state viste vicino alle trame Masai.

- No masais, cacciatori sì -

Attivisti locali e leader dell'opposizione accusano le autorità di invocare la protezione ambientale per privilegiare gli interessi economici, ricordando i precedenti di ricchi stranieri a cui erano stati concessi i diritti di cacciare animali nel Ngorongoro.

«Le grandi società ci allontanano indirettamente dalla nostra terra ancestrale in nome della protezione dell'ambiente», ha detto su Twitter Onesmo Olengurumwa, un attivista dei diritti umani Maasai.

Nel 2009, migliaia di famiglie Masai sono state espulse da Loliondo, a 125 chilometri dalla Riserva di Ngorongoro, per consentire a una società emiratina di organizzare battute di caccia. Il governo ha concluso l'accordo nel 2017 a seguito di accuse di corruzione.

«I Masai sono stati le più grandi vittime delle espulsioni compiute in nome della difesa ambientale in Tanzania, per le quali non sono mai stati legalmente o adeguatamente risarciti», ha twittato Tundu Lissu, vice presidente del partito di opposizione Chadema.

«E' ora che questi errori vengano riparati, invece di ripetere vecchie ingiustizie», ha detto.

Una petizione online contro l'espulsione dei Masai ha raccolto più di tre milioni di firme.

- «Come un tradimento» -

Ma di fronte al crescente conflitto tra umani e fauna selvatica, alcuni agricoltori sono pronti a marciare.

All'inizio di marzo, un elefante ha ucciso un uomo che raccoglieva legna da ardere a Ngorongoro. Ad agosto, tre bambini sono morti attaccati dai leoni vicino alla riserva mentre cercavano bestiame randagio.

«Personalmente, rispetterò la proposta del governo in quanto garantirà una vita migliore per me e per il mio bestiame», dice Lazaro, che non vuole dare il suo cognome per non essere in contrasto con i leader Masai.

Più di 450 persone hanno accettato di essere trasferite a Handeni, ha detto il primo ministro Majaliwa la scorsa settimana.

Altri ancora dubitano. «Voglio continuare a vivere qui, ma la pressione del governo mi fa pensare di andarmene», spiega un Maasai. «Ma accettarlo facilmente, è come un tradimento dei nostri capi tribali».

