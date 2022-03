Martín Cauteruccio, riflessioni di un marcatore: «La testa è l'80 percento dell'atleta; se stai bene, lavorerai bene il resto»

«Vengo da una famiglia della classe media, i miei genitori si sono separati quando ero molto giovane e sono cresciuto con l'immagine di loro con i rispettivi partner costituiti. Ho vissuto molto con mia nonna». L'accorto Martin Cauteruccio in area non ha bisogno di presentazioni, lo fa l'uomo che vive di basso profilo alle spalle del capitano delle marcature di Aldosivi. Caute è cresciuto nella tranquilla Montevideo sotto la protezione di sua nonna mentre condivideva alcuni fine settimana con i suoi vecchi quando la separazione dai suoi genitori aveva ancora un certo odore di tabù.

Il 34enne uruguaiano ha una storia fruttuosa nel calcio argentino, brillando con la maglia del Quilmes una decina di anni fa e consolidandosi in uno dei migliori San Lorenzo degli ultimi tempi. A quel punto, era stato difficile per lui ratificare le sue pergamene come capocannoniere storico di quelli inferiori del Nacional e riusciva a malapena a dispiegare il suo potenziale nelle sue terre che attraversava lo stagno. Oggi, dopo essere stato negli occhi di diversi club nel mercato dell'ultimo passaggio, è rimasto al Tiburón per essere il leader della squadra di Martin Palermo. Come pensa il capo di un referente a un guardaroba?

- Molte volte Luis Suárez, con il quale condividevano una posizione nella Nacional inferiore, ha detto nelle interviste che ti doveva molto, che lo hai aiutato e gli hai persino prestato dei vestiti e così via... Com'era la relazione tra ragazzi?

- È solo che provenivamo entrambi da classi simili. Fortunatamente non ci è mai mancato nulla, ma quel poco che avevamo è stato condiviso da entrambe le parti. Ci conosciamo da quando eravamo molto giovani con Luis. Abbiamo iniziato a giocare al Nacional all'età di 12 o 13 anni e da allora la nostra carriera è cresciuta. Ognuno dopo ha fatto il suo corso, ma ci conosciamo da quando eravamo bambini.

- Stavano gareggiando per la posizione, ma hanno comunque colpito l'onda, perché? cosa avevano in comune?

— Siamo andati d'accordo fin dall'inizio. Essendo dei bravi ragazzi, forse non giocava molto, poi ha iniziato a giocare. Ci siamo alternati perché a parte noi due c'era Bruno Fornaroli (oggi nel calcio australiano). Onestamente, l'87 del Nacional era una categoria che ha ottenuto molti giocatori, era molto potente. È andata molto bene per noi. Molti di noi che hanno iniziato in quel momento stanno ancora giocando, il che non è così normale. Con Luis abbiamo condiviso molto tempo all'interno del club e poi all'esterno. Stavo andando a casa sua, lui è venuto da me. Così come qualche anno dopo abbiamo condiviso con Bruno, che era dell'interno del paese. La verità è che eravamo molto vicini in quella categoria.

- La relazione va avanti a distanza oggi?

- Sì, ci parliamo ogni tanto. Ovviamente oggi ci sono molte questioni che non si hanno di giorno in giorno, la distanza gioca il suo ruolo. Invecchiando, anche tutti hanno formato le loro relazioni. Ha fondato la sua famiglia, ha una famiglia bellissima. E questo significa che non hai il giorno per giorno, ma manteniamo la relazione e ogni volta che parliamo è come se parlassi tutti i giorni. Di solito i nostri incontri dopo la sua carriera in Europa sono stati quando è venuto in Uruguay e ho accettato lì.

- Molte volte si diceva che all'inizio era difficile per lui e poi stava vincendo il posto, ha già visto il marcatore che ha finito per essere?

— Ha sempre avuto abilità e le ha migliorate molto di più nel tempo. È un giocatore che è passato da meno a più e quando ha raggiunto il punto più alto è esploso. Ha visto tutto quello che è stato visto dal momento in cui ha lasciato l'Uruguay. La verità mi rende molto felice perché la realtà è che è un ragazzo che ha sempre lavorato e tutto ciò che ha lo merita.

- Ti deve dei vestiti o ti ha restituito tutto...?

- Hahaha, non proprio eravamo molto vicini e il mio era suo, lui era mio. Non è che non avesse niente e io risolvevo le sue scarpe da ginnastica. Entrambi avevamo poco e quel poco che avevamo condiviso.

Un'amicizia che dura nel tempo: Suárez e Caute si sono incontrati negli inferiori del Nacional

- Sei cresciuto come capocannoniere degli inferiori nel Nacional, ti sei stabilito per primo e sei riuscito a fare il marcatore, puoi allenare un marcatore o è qualcosa che viene innato? qual è il chip che hai diverso dal resto dei giocatori?

— Mi sembra che sia proprio l'intenzione, ciò che ogni persona desidera. Nel mio caso è come se stesse succedendo. Sono sempre stato un attaccante fin da ragazzo, ero più in contatto con l'arco rivale. Quindi stavo generando quel desiderio di tutte le partite di essere sul tabellone. Man mano che vai avanti e le possibilità ti vengono date e segni, è come se volessi sempre di più. Ho sempre avuto la possibilità e la gioia di poter rimanere sempre nella stessa posizione. Ho avuto compagni di squadra che hanno iniziato come attaccanti, hanno iniziato a ripiegare e finire per difendere. È qualcosa che mi piace perché c'è la sfida costante di dover cercare e lavorare per essere in grado di creare anche situazioni.

- Vieni a parlare con Palermo per chiedergli i segreti della posizione?

- Sì, certo che mi colpisce avere uno come lui come allenatore. Non si tratta molto di parlare mano nella mano, ma è ovviamente in tutto a che fare con la posizione in determinati momenti. Si avvicina a me e a tutti i compagni che hanno bisogno di consigli o correzioni.

— Avevi un mercato dei pass affollato, si parlava molto di un trasferimento ma sei rimasto e ora devi fare il capitano e lottare per fare record storici di club (NdR: cerca di essere capocannoniere nel primo di Aldosivi), come vivi con questo?

— Sono molto bravo, molto motivato. Mi sembra che la cosa principale in questa situazione sia essere calmi. Sapere che tutto ciò che accade accade per qualcosa. Se quel qualcosa mi ha costretto a continuare ad Aldosivi, è stato per un ottimo motivo. Per non parlare del fatto che mi motiva a fare cose nel club. Queste sono le cose che spingono il giocatore a trovare motivazione oltre a fare ciò che gli piace. Nel caso degli attaccanti è poter lasciare un segno, essere nella storia del club.

«Tocca a te essere capitano, come vivi con questa responsabilità? che tipo di leadership eserciti nel camerino?

— È importante per te come capitano ciò che vuoi segnare, se vuoi solo portare il nastro o anche trasferire un modo di pensare, un comportamento e che quella responsabilità non spetti solo a me, ma che copra l'intera squadra. Qui non è solo un giocatore, tutti dobbiamo fare del nostro meglio per il bene comune. Io, come forse il capogruppo di oggi, cerco di dare l'esempio e che in questo caso il motto è molto lavoro, molta intensità e non mollare mai. Dare l'esempio è la cosa più importante. Non c'è contagio più intenso del contagio dell'esempio. Non posso dire nulla senza farlo prima. Questo è essenziale per essere in grado di mantenere una squadra forte.

— Ti sei sempre mostrato con un profilo basso al di là di come stavi facendo all'epoca, l'atmosfera calcistica a volte ti fa rumore? Sto parlando di vedere la maggior parte dei giocatori con le auto più lussuose, gli abiti sempre di moda, pensi che possa confondere un giocatore che arriva per primo?

— A volte capita, ho avuto la gioia di avere una famiglia nella parte posteriore che era sempre lì a consigliarmi, mi ha dato un'educazione molto fruttuosa e mi ha sempre dato valori che mi avrebbero dato il potere di pensare cosa fosse meglio per me in futuro. Fin da piccolo ho dovuto gestire i miei soldi e sono stato in grado di concedermi un lusso che volevo concedermi perché avevo la possibilità di guadagnare i miei soldi, ma ringrazio sempre i miei genitori e la nonna per l'educazione che mi hanno dato in modo che potessi vedere e capire cosa è veramente importante essere in grado di progredire e non andare in giro a mandarmi cose pazzesche. Poi nel calcio si vedono tutti i casi. Oggi, quando devo essere uno dei grandi della squadra, forse se vedessi qualcosa del genere quello che farei sarebbe consigliare, ma qui nessuno possiede nessuno e ognuno fa ciò che ritiene meglio...

- Come hai vissuto con quell'ascesa e caduta che dovevi vivere a San Lorenzo per segnare gol, avere un grave infortunio e poi poter tornare ad un buon livello?

— Il passaggio per San Lorenzo mi ha segnato, ho vissuto molte cose. Molti momenti opposti. Per essere in grado di segnare gol, sentirsi bene e poi farsi male. È stato molto difficile perché sono rimasto per sei mesi nel bel mezzo di tutto quel cambiamento da Quilmes a San Lorenzo. Non è facile tornare da un infortunio del genere e ho avuto il premio di poter giocare la finale dei Libertadores, di essere campione. Essere in una squadra di testa e tutte le partite di conseguenza, giocare con Milan, Roma, andare a giocare la partita per la pace e incontrare il Papa. È stato un momento che dopo lo schiaffo è arrivata tutta quella gloria.

- In quell'ascesa e caduta dell'infortunio precedente (i legamenti del ginocchio erano rotti), è esposto che il calcio un giorno hai completamente successo e all'improvviso sei schiaffeggiato. Avevi dubbi?

— Onestamente nella mia testa non è mai stato il «mio treno è passato», ma è complicato. La testa inizia a sollevare domande su come tornerai. Ero sempre sicuro di qualcosa: stavo per riprendermi bene e stavo per tornare a ripetere quello che avevo già iniziato a fare. La testa è l'80% dell'atleta; se stai bene, lavorerai bene tutto il resto. Se stai male di sopra, tutto il resto non sarà sufficiente.

«Ti confondi quando passi dall'amore assoluto delle persone che ti dicono che sei il migliore e negli altri giorni che inizi male a critiche feroci?»

— Può succedere, soprattutto quando i cambiamenti sono molto bruschi. Un giorno potresti essere un giovane, ti stai allenando prima e il giorno dopo hai fatto il tuo debutto, è andata benissimo e dopo due mesi sono venuti a cercarti per venderti per milioni. La cosa più importante in un giocatore di football, che in definitiva è una persona, sono le basi, il contenimento e le persone che ti parlano fin dall'infanzia e instillano un po 'ciò che può accadere con le decisioni che verranno prese in futuro. Non ho mai fatto cose pazzesche nella mia carriera.

— Oggi devi fare il capitano e puoi guardarti indietro, ad un certo punto hanno inventato una storia d'amore con un partner in Messico, al di là del fatto che hai chiarito quell'argomento all'epoca e che è stato negato, perché l'omosessualità è ancora un tabù nel calcio?

— In realtà non sono nemmeno uscito per chiarire perché non avevo niente da dire. Era qualcosa che era stato inventato ed era al di là di quello che potevo pensare. Onestamente, ho anche pensato che fosse divertente, perché nel mio caso era impensabile. Ma fa parte di chi lo prende e nel momento in cui è uscito forse stavano cercando di generare qualche problema all'interno del club o della squadra. Uno alla volta, che ha molta visibilità, sappiamo di essere inclini a tutto questo genere di cose. Poi si passa al modo in cui si prendono le cose. Me la sono presa comoda perché sapevo che la mia famiglia e il mio ambiente mi conoscono, insomma se fossi diventato fidanzato con un partner non avrei avuto problemi a dirlo. Ma non sono i miei gusti personali. Nella misura in cui alcuni che lo sentono davvero, hanno il loro partner e vogliono dimostrarlo, questo inizierà a diventare più normale. Oggi, poiché non si parla, tali questioni non vengono trattate. Mi sembra che vada di pari passo nel desiderio che ognuno abbia di esternarlo. Nel tempo si normalizzerà poiché tutto è stato normalizzato.

— Quando ti sei infortunato a San Lorenzo hai deciso di finire la scuola, perché?

— Sapevo che dovevo finirlo ed era qualcosa che mi portavo dietro da volte e un po' di pigrizia. Lo stavo posticipando. Quando mi sono infortunato, oltre ad allenarmi il doppio, ho capito che era ora di finire ciò che era rimasto incompiuto. È importante perché ti serve per tutta la vita e soprattutto perché senti che un ciclo è finito.

— Sulla base di questa decisione, pensi che domani continuerai a essere legato al calcio o studierai qualcos'altro?

«La verità è che non so cosa mi riserva il futuro. La cosa principale per chiunque è prepararsi. Quindi le strade si spostano e fluttuerà perché pensi che un percorso sia migliore di un altro. La cosa più importante è la preparazione, quindi prendi la decisione. Oggi non posso dirti cosa posso fare alla fine perché penso al domani e domani è l'allenamento. Allora vedrò, ma sì, voglio prepararmi e avere le basi solide per poter scegliere.

CONTINUA A LEGGERE: