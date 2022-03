La «guerra con l'inflazione»: in un clima di tensione, la campagna attende gli annunci di Alberto Fernández

In un clima di crescente tensione, le campagne attendono gli annunci odierni del governo sull'inflazione. Le trattenute di farina e olio di soia dovrebbero aumentare dal 31% al 33%, dopo che il Ministero dell'Agricoltura ha deciso domenica scorsa pomeriggio e sorprendentemente ha chiuso le esportazioni di entrambi i sottoprodotti.

Da quel momento fino ad oggi, i membri del settore agricolo hanno iniziato una serie di mobilitazioni all'interno, nelle aree di Santa Fe e Córdoba, e oggi Buenos Aires si unirà. L'obiettivo è esprimere il disagio dei leader e dei produttori per la politica agricola portata avanti dal governo di Alberto Fernández, con un cambiamento permanente delle regole del gioco.

Poiché questo mezzo è stato in grado di imparare da diverse fonti che facevano parte dei negoziati, il denaro aggiuntivo verrà utilizzato per aumentare le ritenute dei sottoprodotti della soia sopra menzionati, che secondo la Borsa dei cereali di Buenos Aires è stimato in 425 milioni di dollari, sarà il sussidio della farina che arriva nelle panetterie, il cui prezzo è aumentato nelle ultime settimane e da lì è passato al prezzo del pane. Il conflitto generato dall'invasione russa dell'Ucraina ha portato ad un aumento dei prezzi internazionali dei cereali, in particolare del grano. Questo è il motivo per cui il governo cerca di garantire che non vi sia alcuna escalation nel valore del chilo di pane.

I produttori si sono riuniti a Sinsacate, provincia di Córdoba

Il presidente del 27 de Abril Baker Center di Avellaneda, Gastón Mora, ha commentato giorni fa che lo scambio di farina per negozi è stato ottenuto tra 1.050 e 1.100 pesos e poi ha raggiunto 1.800 pesos. A Santa Cruz, ad esempio, lo vendono per 2.000 pesos. «Siamo totalmente costretti a trasferirlo al prezzo del pane, perché non è un aumento di 50 pesos, ma era da 400 a 600 pesos per sacco. A meno di 200 pesos al chilo ci saranno pochissime panetterie in grado di venderlo al pane. Quelli con cui sto parlando lo vendono già a 270, 280 o, addirittura, a 300 pesos al chilo», ha sottolineato a questo media.

Mentre il governo sta lanciando questo pacchetto di misure per combattere l'inflazione, sono stati pubblicati diversi studi che dimostrano che il settore produttivo ha un basso impatto sul prezzo finale del cibo. Nel caso del pane, secondo le ultime statistiche della Fondazione agricola per lo sviluppo dell'Argentina (FADA), il grano rappresenta il 12,9% del valore finale del pane, il mulino il 5,2%, il panificio il 60,4% e le tasse del 21,5%. D'altra parte, questo prezzo è composto dal 67% dei costi, dal 21,5% delle tasse e dall'11,5% degli utili. Inoltre, il prezzo del grano viene moltiplicato per 7 dal campo fino a quando il pane raggiunge la gondola.

A seguito della decisione ufficiale di chiudere le esportazioni di olio e farina di soia, sono state effettuate diverse mobilitazioni di produttori nell'interno produttivo. Sebbene gli stessi con poca partecipazione del pubblico, sta iniziando a segnare una tabella di marcia su dove andrebbe a finire la rivendicazione sindacale. Tra le proposte più forti emerse dagli incontri c'erano una marcia verso la capitale federale e quella di uno sciopero nazionale. «Siamo tutti d'accordo che abbiamo bisogno di un cambio di rotta come paese, questo sistema si è già rivelato un fallimento per tutti coloro che vogliono lavorare in questo paese», ha detto Alejandro Dalmaso a Infobae, dopo aver partecipato all'Assemblea nel quartiere Altos Fierro di Cordoba.

Un'assemblea ad Altos Fierro, provincia di Córdoba

Tutte le proposte emerse dalle assemblee dovranno essere analizzate nel quadro del tavolo di collegamento, che per il momento rimane prudente in attesa delle misure ufficiali, e preparare un incontro per la prossima settimana con i legislatori nazionali al Congresso. L'idea dei leader è quella di affermare che le trattenute «sono illegali», poiché ritengono che il potere del governo di modificare il loro schema sia scaduto il 31 dicembre. E poiché questo potere non viene rinnovato, i rappresentanti dei produttori sostengono che le ritenute sono attualmente «0%». La società rurale argentina, insieme alla società rurale di Jesús María, ha portato la sua richiesta alla giustizia di Cordoba.

Oggi le assemblee proseguiranno nella provincia di Buenos Aires, organizzate da un gruppo di popolazioni rurali nel nord di Buenos Aires. Sarà alle 10:30 in una sala situata sulla Route 191 km 6,5, nella zona di San Pedro. A causa di condizioni meteorologiche avverse, la decisione è stata presa, l'incontro dei produttori ha dovuto essere spostato in quel luogo, poiché in linea di principio aveva come luogo di convocazione al km 146 della Route 6, all'altezza di Baradero.

Ieri un gruppo di leader di Insieme per il cambiamento, guidato dal deputato Cristian Ritondo, ha inviato una lettera al governatore di Buenos Aires, Axel Kicillof, chiedendogli di «difendere la campagna». A questo proposito, il legislatore ha dichiarato: «È tempo che il governatore Kicillof si occupi delle questioni strategiche della Provincia, tra cui del Campo, che finora non è stato in grado di risolvere a causa di disabilità o negligenza. La nostra provincia deve essere alleata dei produttori rurali, ma Kicillof accetta tranquillamente misure confiscatorie contro le campagne e diventa un dipendente del governo nazionale».

