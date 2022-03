Il manager licenziato dei Mavericks fa causa

DALLAS (AP) — L'ex direttore generale dei Dallas Mavericks, Donnie Nelson, ha fatto causa giovedì al club sostenendo che il proprietario Mark Cuban lo ha licenziato come rappresaglia per aver denunciato la cattiva condotta sessuale di un dirigente della squadra.

In un documento depositato in un tribunale della contea di Dallas, Nelson ha detto che la sua relazione con Cuban è andata male quando ha cercato un"azione contro un dirigente collaboratore vicino al proprietario per aver molestato sessualmente un candidato al lavoro.

All'insaputa di Nelson, Cuban ha raggiunto un accordo confidenziale con quella persona, secondo la causa.

Il deterioramento del suo rapporto con il cubano, che Nelson ha detto prima è stato di vicinanza, ha raggiunto il suo momento peggiore con il suo licenziamento, secondo la causa.

Quando Nelson si lamentò di essere stato oggetto di una ritorsione illegale alla Commissione per le pari opportunità di lavoro (EEOC), Cuban gli offrì 52 milioni di dollari per ritirare la causa e accettare un accordo di silenzio, secondo la causa.

Nelson ha anche accusato Cuban di aver intrapreso un modello per nascondere le accuse di cattiva condotta sessuale.

«Ho intentato questa causa per conto della mia famiglia e di tutti i dipendenti Mavericks che hanno subito molestie, discriminazioni e ritorsioni sul posto di lavoro», ha detto Nelson in una nota.

I Mavericks hanno anche rilasciato una dichiarazione, in cui hanno affermato che le accuse contro il dirigente del club «sono state immediatamente e approfondite indagate da investigatori esterni e da un avvocato» e «erano determinate per essere state inventate».

Il team ha anche affermato che Nelson «si è rifiutato di collaborare con gli investigatori che indagano sulla sua condotta. Le affermazioni di Nelson, di essere stato licenziato per rappresaglia, sono totalmente infondate e la causa di oggi è infondata e piena di bugie».

«I Mavs hanno sempre cercato di mantenere private le azioni inappropriate di Donnie Nelson che hanno portato al suo licenziamento», ha concluso il team.

Cuban ha anche respinto le affermazioni di ESPN: «Tutto in quel documento è una bugia. Abbiamo condotto diverse indagini complete e l'unica persona che non è stata all'altezza degli standard dei Dallas Mavericks era il signor Nelson. Di conseguenza, è stato licenziato».

Nel 2018, l'NBA ha esaminato le accuse del 2011 di violenza sessuale contro cubani e le indagini che hanno portato i pubblici ministeri a non portare avanti il caso.

Il commissario Adam Silver ha deciso di non sospendere Cuban dopo aver concluso che non era direttamente coinvolto nelle azioni di cattiva condotta nei confronti delle donne all'interno della sua organizzazione.