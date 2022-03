Anne Perry, la scrittrice che, all'età di 15 anni, è stata condannata per aver ucciso la madre della sua migliore amica

La famosa autrice neozelandese oggi conosciuta come Anne Perry («The Crimes of Cater Street», «Death of a Stranger», «A Crime at Buckingham Palace», «Whitewashed Tombs») era originariamente chiamata Juliet Marion Hulme, ed era inseparabile dalla sua amica e vicina Pauline Parker, a tal punto è venuto il loro amicizia che hanno deciso di uccidere la madre di Pauline, Honor Rieper.

Il brutale omicidio commesso negli anni '50 dalla coppia di adolescenti che si consideravano migliori amici finì per separarli a vita.

Tutto iniziò il pomeriggio del 22 giugno 1954, quando Juliet e Pauline invitarono Honore Parker, la madre di Pauline, a fare un picnic a Victoria Park, nella città di Christchurch; si allontanarono e, vedendo che non c'era gente che potesse vederli, Pauline tirò fuori un mattone che teneva in una calza e ha colpito sua madre.

Pensava che con un solo colpo sarebbe bastato togliere la vita a sua madre, ma, vedendo che l'aveva solo svenuta, l'ha colpita un totale di 45 volte alla testa. Ad ogni colpo, Honora implorò e pianse per la sua vita; tuttavia, questo non fermò i due amici: Giulietta teneva le braccia della madre, mentre sua figlia continuava a picchiare.

Anne Perry nel 2012 tramite Wikimedia Commons

Nel suo diario, Pauline ha scritto di aver chiesto sostegno alle persone, raccontando loro una storia diversa da quella che era successo: «Per favore aiutatemi. Mia madre è caduta, ha sbattuto la testa contro una roccia ed è ricoperta di sangue. Penso che sia morta», ha gridato la giovane ai passanti.

All'inizio, la polizia ha dato loro credito e ha cercato di aiutarli, ma in seguito hanno notato che molte cose non coincidevano, così hanno chiesto ai due amici di venire a testimoniare. Al primo interrogatorio, Pauline ha confessato.

Allo stesso modo, il suo diario aveva molti elementi incriminanti che servivano a garantire che le due giovani donne fossero accusate dell'omicidio di Honora.

Il 28 aprile 1954 scrisse: «La rabbia contro mia madre ribolle dentro di me. È il più grande ostacolo sul mio cammino», dimostrando che pensava che, uccidendo sua madre, avrebbe avuto la libertà. «L'abbiamo studiato attentamente e tremiamo all'idea. Naturalmente, ci sentiamo un po' nervosi. Ma il piacere dei preparativi è molto grande».

Alcuni credono che la ragione della rabbia della giovane Giulietta, che l'ha portata a commettere questo orribile omicidio, sia stato il divorzio dei genitori di Giulietta, dopo di che la signora Hulme ha deciso di partire con un cliente, di nome Walter Perry, mentre suo padre, il professor Hulme, ha lasciato il suo posto all'Università di Canterbury, dove divenne rettore, e preparò il suo ritorno a Londra.

C'erano già piani per Juliet di andare con sua zia in Sudafrica; Pauline, sapendo questo, si rifiutò di rimanere senza la sua amica e disse a sua madre che voleva andare con lei, cosa che la signora Hume rifiutò. Tre giorni dopo questa discussione con la figlia, Honora giaceva morta a Victoria Park.

Il 21 giugno 1954 ore prima di uccidere la madre, Pauline si sfogò nel suo diario: «Mi sento emozionata come quando prepari una festa a sorpresa. Mia madre ha distrutto tutta la bellezza e il lieto evento avrà luogo domani pomeriggio. La prossima volta che scriverò nel diario, mia madre sarà morta. Che strana sensazione di piacere!»

Il 29 agosto 1954, dopo aver parlato con gli psichiatri e aver reso la loro testimonianza davanti alle autorità, le due giovani donne furono dichiarate colpevoli; furono salvate dall'impiccagione, che a quel tempo era la punizione delle leggi neozelandesi, ma furono trattenute in un centro. Era anche proibito loro di stare in giro, nemmeno scriversi, ognuno veniva mandato in una prigione diversa e, cinque anni dopo, se ne andarono senza comunicare di nuovo.

La prima ad andarsene è stata Juliet, che si è riunita con la famiglia e si è recata nel villaggio della madre, dove ha preso il cognome del patrigno e si fa chiamare Anne Perry; ora è una scrittrice di grande successo di romanzi neri e romanzi polizieschi.

Pauline ha anche cambiato il suo nome in Hilary Nathan ed è andata a vivere in Gran Bretagna; la biblioteca del villaggio in cui vive indica che è una vorace lettrice.

