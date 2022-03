San Patrizio: La religione che ha portato il cattolicesimo in Irlanda e perché brindano un giorno con la birra

17 marzo. Festa di San Patrizio. Ci sono santi che celebrano tutti la festa: cattolici, protestanti, ebrei, agnostici, atei... L'evangelizzazione in Irlanda era così importante da essere importante per molte persone? Ovviamente no, però, gli ettolitri di birra in quel giorno vengono venduti nei pub, nei ristoranti, nei bar, ecc. E cosa c'entra il santo con la birra? Il santo dell'Isola di Smeraldo era un santo bevitore? No, assolutamente no. Andiamo in parte e vediamo i motivi della birra.

La storia di Patricio mescola leggenda e realtà e scompare nella nebbia del tempo. A questo proposito, uno dei biografi più famosi, lo studioso irlandese TF O'Rahilly, ha proposto «La teoria dei due nobili». In seguito suggerisce che molte tradizioni legate a San Patrizio si riferivano effettivamente a uno specifico palladio inviato da Papa Celestino I come il primo vescovo. Nel 430, il numero di cristiani irlandesi lavorò nella zona fino al 441 e morì senza completare l'opera di evangelizzazione. Questo sarebbe uno dei «nobili». Il secondo è un Padraig galiziano, che si traduce in Patricius in latino. Ci sono altre notizie su quest'ultimo e nel corso dei secoli le due biografie si sono fuse in una sola. Tuttavia, è noto che entrambi esistono e non sono miti.

Padreig nacque intorno al 389 e morì nel 461. Era di origine romano-bretone. Suo padre, Calpurnio, era diacono e ufficiale dell'esercito romano. Sua madre, Conchesa, era la nipote di San Martino di Tours. Suo nonno era un prete. A quel tempo, la legge del celibato dei sacerdoti non era ancora stata imposta in tutto l'Occidente. La sua vita sarà ascoltata nelle confessioni (confessioni). Cioè, è una biografia, ma è stata scritta secoli dopo. E in essa abbiamo sentito che è nato a Vannaben de Tavernia.Gli esperti suggeriscono che potrebbe essere a Dumbarton o Raven Glass, Inghilterra, o Bretagna o Scozia sono.Alcuni scrittori suggeriscono che Padraig era sua sorella all'età di 16 anni, con Darer e Lcaarer, che erano le sue sorelle all'età di 16 anni. Riferisce che è stato arrestato con due donne di nome upida, ma a quanto pare questa fratellanza è che non sono sue sorelle di carne Era perché era cristiano. Fu trasportato a Silva Flo Couti, cioè la «Foresta di Flocut', situata vicino al «Mare dell'Ovest», dove lavorò come pastore per Miliue de Antrim (noto anche come Miliuc), che lo mandò a prendersi cura di una mandria nella vicina valle di Braid per 6 anni . Lo scrittore Thomas Cahill spiega la sua condizione come segue: «La vita di un pastore schiavo è stata una vita sfortunata. Strappato alla civiltà, Patricio (aveva già cambiato il suo nome in una traduzione latina) era l'unico guardiano che non apprezzava la sua vita molto meno delle vite degli altri. Il lavoro di questi pastori era terribilmente solitario, trascorreva diversi mesi da soli sulla collina e avrebbe incontrato più difficoltà con contatti occasionali... Come molti altri che si trovavano in una situazione insopportabile, cominciò a preghiera.Non prestò attenzione agli insegnamenti della sua religione, non credeva in Dio, e sapeva che i sacerdoti erano ridicoli, ma ora non c'era nessuno a tornare indietro tranne il Dio dei suoi antenati.»

A quanto pare, lì ha imparato a parlare irlandese. E in sogno decise di scappare perché gli fu detto che la libertà era vicina e che la nave lo stava aspettando, e per alcuni giorni si diresse verso il porto tra Bantry e Wexford, dove il capitano lo riconobbe e trovò la nave che arrivò a destinazione dopo tre giorni di viaggio sul isola di Saint Honorat. Dal V secolo, l'isola è stata sede della comunità dei monaci di Sito. Conosciuta dai romani come Lerina, fu disabitata fino a quando l'onore del castello non istituì il monastero intorno al 410. Lì fu battezzato e iniziò il suo viaggio verso il sacerdozio. Si stabilì poi ad Auxerre per 15 anni e conobbe il vescovo San Germanico de Auxerre.

Alcuni storici affermano che a quel tempo si era recato a Roma e che Papa Celestino I fu mandato in Irlanda con una missione speciale di evangelizzare intorno al 423. Fu ordinato secondo vescovo d'Irlanda e partì per questa terra per completare l'opera di Palladium (1° Patrizio). Quando è arrivato in Irlanda, non è stato il benvenuto. Nel momento in cui atterrò (probabilmente a Wicklow), la gente era così ostile che andarono immediatamente a nord. Patrick sapeva parlare la lingua irlandese e, cosa altrettanto importante, conosceva le sue convinzioni perché era in cattività. Sembrava bravo a condividere il messaggio cristiano in modo che la gente potesse capirlo e accettarlo.

È interessante notare che Patrick sapeva come spiegare il Catechismo e come collegarlo alle credenze esistenti. Che abbia usato o meno le foglie di trifoglio per spiegare com'era la Trinità non è più un argomento. Tuttavia, sapeva bene che in quella zona credeva in dee ancestrali come Eriu, Fodla, Banba. Questi erano i tre aspetti dello spirito terrestre. Un'altra dea divina, Brigida, era rappresentata da tre sorelle che incarnavano la vitalità della guarigione, della creatività e della produttività.La storia di Patrick e Clover Leaf riflette un metodo basato sugli aspetti spirituali e fisici che conoscono dell'Irlanda per descrivere il Vangelo in termini familiari. «La Trinità è come tre foglie formano un trifoglio». Il trifoglio divenne un simbolo dell'Irlanda e il verde divenne il colore nazionale.

Un'altra storia è che grazie al suo intervento, con azioni miracolose, ha messo a terra il suo bastone e tutti i serpenti che abitavano l'isola andarono al mare e non tornarono mai più. La sua iconografia presenta anche un serpente ai suoi piedi. Tuttavia, non c'erano serpenti in Irlanda. Ciò che gli Opiani dovrebbero simboleggiare è che un pagano è stato espulso dall'isola grazie a un sermone. Nel 440, Patrick intraprese una missione speciale: la conversione dell'Ulster. Nel 444, Daire, il signore della Terra, gli diede di scegliere dal suo territorio un luogo che riteneva adatto ai suoi scopi religiosi. Patrick scelse la collina su cui sorgeva la vecchia cattedrale di Armagh. Nell'Ulster, San Patrizio si recò probabilmente a Meta per consolidare l'evangelizzazione. Lì continuò il suo viaggio attraverso Lenster con due dei più importanti compagni di San Aucilio e Iserniano.

Ha continuato a visitare le chiese e a predicare in ogni provincia d'Irlanda fino alla sua morte. Confortò i fedeli bisognosi, li rafforzò praticando la fede e la virtù e ordinò sacerdoti e diaconi perché continuassero a lavorare tra loro.Alla fine dei suoi giorni, Patrick ebbe una visione. Vide l'intera Irlanda illuminata dai raggi più luminosi della Divina Fede e l'angelo gli disse: «La luce che hai acceso non si spegnerà mai». Patrick morì il 17 marzo 493. Alcune delle antiche cronache scrivono che per diversi giorni la luce del cielo brilla intorno al letto del suo obitorio e rimane oscurata per diversi giorni senza decadere. I suoi resti furono sepolti nella fortezza di Saul. Attualmente, la Cattedrale di Down Patrick si trova accanto alla tomba di San Patrizio. A quel tempo, c'era un monastero benedettino costruito nel 1183. La cattedrale fu costruita poco a poco fino a quando non fu completata nel XIX secolo. La sua tomba è segnata da una semplice pietra accanto al tempio della cattedrale.

E la birra? Come tutti sappiamo, l'Irlanda è uno dei luoghi in cui la birra viene consumata di più. Una delle vecchie restrizioni quaresimali era quella di non bere bevande alcoliche durante questo periodo.Pertanto, in previsione della Pasqua, la birra era vietata in questo momento speciale, a meno che l'astinenza non fosse interrotta a causa di una festa liturgica. Poiché San Patrizio è il santo patrono dell'Irlanda, è una festa, quindi l'astinenza è stata interrotta quel giorno e ha potuto bere birra. Dopo il servizio religioso, che era al mattino presto, fu aperto un bar e gli irlandesi furono liberi di frenare il gusto di questa bevanda.

Molti irlandesi si sono trasferiti negli Stati Uniti e si sono stabiliti a New York. Tutti gli appassionati cattolici hanno costruito l'edificio più grande di quella città nel momento in cui hanno visto nel porto, la Cattedrale di San Patrizio, e hanno portato con sé questa tradizione.

Nel 1762, la prima «parata» del giorno di San Patrizio o del giorno di San Patrizio si tenne a New York. Ogni anno, il 17 marzo, gli immigrati si riuniscono per ricordare la loro terra, vestiti di verde e cantare canzoni tipiche dell'Isola di Smeraldo. La Cattedrale di San Patrizio, come la conosciamo oggi, non esisteva e la «parata» era una passeggiata fatta dagli irlandesi, cantando il canto ancestrale della regione.

Nel 1809 fu costruita la prima pietra della vecchia Cattedrale di San Patrizio e nel 1815 fu aperta come la chiesa più alta della città in quel momento. La cattedrale divenne la protagonista della vita religiosa della regione e dopo la messa divenne lo sfondo per la parata annuale del giorno di San Patrizio davanti al tempio. Nel 1866 era un pascolo di fiamme e decise di costruire una nuova cattedrale di Midtown come la conosciamo oggi.Tuttavia, la vecchia cattedrale fu ricostruita e divenne una chiesa parrocchiale. Il giorno di San Patrizio e la sua parata sono le più grandi festività di New York oggi. Questa celebrazione è diventata famosa in tutto il mondo grazie al cinema americano e oggi, insieme alla globalizzazione dei costumi, questa festa è celebrata da molte persone provenienti da diversi paesi.

Certo... Si ricordano solo quando il santo si dona.

