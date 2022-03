L'Ucraina denuncia il nuovo «muro» europeo dopo un'invasione della Russia di tre settimane

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha accusato la Russia di costruire un nuovo «muro» in Europa «tra libertà e schiavitù» dopo che la Russia ha accusato Mosca giovedì di aver bombardato i teatri dove i civili erano rifugiati ed è stata scritta la parola «bambini» che si vedeva dall'aria.

In un videomessaggio trasmesso alla Camera dei Rappresentanti del Reichstag, il leader ha detto che «non è il muro di Berlino, è un muro nell'Europa centrale tra libertà e schiavitù, e ad ogni bomba il muro cresce», ha lanciato sull'Ucraina.

Zelenski si è rivolto ai legislatori tedeschi un giorno dopo aver parlato con il Congresso Usa quando si è assicurato un miliardo di dollari di aiuti militari da Washington, compresi i missili terra-aria Stinger, come i missili usati nelle truppe sovietiche in Afghanistan.

«Caro primo ministro (Olaf) Scholz, distruggi quel muro e dagli il ruolo principale che la Germania merita». Lo ha detto al capo del governo tedesco.

Questo giovedì, sotto il restringimento dell'assedio delle truppe russe, Kiev è uscita dal coprifuoco di 35 ore.

Questo giovedì mattina, dopo uno degli ultimi attacchi in Russia, i giornalisti dell'AFP hanno visto un uomo accovacciarsi irrimediabilmente accanto a un corpo insanguinato di fronte a un condominio colpito da un razzo.

- Scritta «Bambini» sul tetto -

In un altro videomessaggio diffuso durante la notte, Zelenski ha chiesto un cessate il fuoco contro la Russia tre settimane dopo l'inizio dell'invasione, in modo che i paesi occidentali abbiano imposto dure sanzioni contro la Russia e il governo guidato da Vladimir Putin.

«Se la guerra, che è una guerra contro il popolo ucraino, continua, le madri della Russia perderanno più bambini della guerra in Afghanistan e Cecenia messe insieme», ha detto, riferendosi alla vita di migliaia di persone che hanno subito tali conflitti.

Giovedì, il ministero della Difesa russo ha negato l'attacco ai teatri nella città portuale di Mariupol (Mariupol) nel sud dell'Ucraina, e funzionari locali affermano che c'erano «più di mille» rifugiati. Secondo il Renisee Human Lightwatch, ce n'erano almeno 500.

Secondo Mosca, l'edificio è stato fatto saltare in aria dai militanti del gruppo ucraino di estrema destra Azov Battalion, che è stato respinto dagli occidentali, accusando la Russia di generare false informazioni.

«Il numero di morti è ancora sconosciuto», ha detto Zelenski, ma l'attacco ha rivelato che «la Russia è diventata un paese terrorista».

Secondo l'immagine satellitare del teatro, scattata dalla compagnia privata Maxar il 14 marzo, la parola «bambino» è stata scritta in russo sulla parte anteriore e posteriore dell'edificio, oltre che sul terreno.

Le autorità hanno pubblicato una foto dell'edificio, in cui la parte centrale è stata completamente distrutta e il fumo bianco è apparso.

«L'unica parola che descrive ciò che è successo oggi è 'genocidio', che è il genocidio del popolo del nostro Paese e dell'Ucraina», ha detto il sindaco di Mariupol Vadim Boyshenko.

Secondo fonti ucraine, più di 1.200 persone sono morte violentemente a Mariupol dall'inizio della guerra. Coloro che sono fuggiti dalla città hanno descritto un'importante situazione umanitaria e hanno affermato di aver dovuto bere neve sciolta e appiccare il fuoco per cucinare cibo scarso.

«È peggiorato ogni giorno. Non c'era elettricità, acqua, gas, cibo. Non potevo comprare nulla da nessuna parte». Una donna di nome Darya ha detto all'AFP.

Giovedì, dopo questo bombardamento, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito Putin un «criminale di guerra», che ha causato grande indignazione al Cremlino.

- «Puramente economico?» -

Giovedì, Zelenski ha anche incolpato i tedeschi per anni, resistendo alla rottura dei legami economici con la Russia, principalmente nel settore energetico.

«Cari tedeschi, quando vi abbiamo detto che il Nord Stream 2 [il gasdotto tra Russia e Germania, il gasdotto tra Russia e Germania, la cui operazione è stata finalmente fermata dall'ndlr di Berlino] era un modo per prepararsi alla guerra, ci è stato detto con la risposta 'puramente economica'», si è chiesto.

Il primo ministro tedesco ha applaudito le «parole forti» del presidente dell'Ucraina, ma non ha risposto direttamente alla richiesta di Zelenski. «Lo stiamo guardando. La Russia continua ogni giorno con guerre brutali e perdite terribili», ha twittato.

La NATO ha respinto la richiesta di partecipare direttamente al conflitto in Ucraina per paura di innescare una terza guerra mondiale tra due signori della guerra con enormi armi nucleari.

Al momento, hanno fornito aiuti militari e Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina nell'acquisizione di un nuovo sistema di difesa aerea.

Nonostante tutto ciò che Putin ha assicurato che l'operazione è stata condotta «con successo» in una riunione del governo trasmessa giovedì.

Il leader russo era anche convinto che dopo che il suo paese è stato escluso dalla maggior parte dei sistemi finanziari occidentali, ha condannato e fallito le sanzioni imposte dai paesi occidentali.

Giovedì, il Cremlino ha respinto un ordine della Corte internazionale di giustizia (ICJ), la Corte Suprema delle Nazioni Unite, per fermare immediatamente l'invasione dell'Ucraina.

Inoltre, il Ministero delle Finanze della Russia ha dichiarato di aver pagato 11,7 milioni di dollari di interessi sul debito estero e di aver evitato il default al momento.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha avvertito che se l'impatto sui mercati energetici e finanziari persiste, le guerre in tutto il mondo potrebbero causare una crescita globale per più di un anno. Secondo l'organizzazione, l'Europa sarà la regione più colpita dall'impatto economico dell'offensiva.

- «modello ucraino» -

Secondo le Nazioni Unite, più di 3 milioni di persone sono fuggite dal paese, la maggior parte delle quali sono donne e bambini.

Zelenski ha detto che 108 bambini sono stati uccisi in guerra giovedì.

Dmitri Peskov, un portavoce del Cremlino, ha affermato che se l'Ucraina accetta di diventare un paese neutrale basato sul modello svedese o austriaco, è possibile raggiungere un «compromesso» per porre fine al conflitto.

Tuttavia, il negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak ha sottolineato che «il modello è solo l'Ucraina».

Le due parti hanno negoziato attraverso una videoconferenza fino a mercoledì. Zelenski ha sottolineato che le priorità dei negoziati nelle ultime ore erano «porre fine alla guerra, garantire la sicurezza, garantire la sovranità, ripristinare l'integrità territoriale, garantire veramente il nostro Paese e proteggere veramente il nostro Paese».

