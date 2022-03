L'insolita richiesta di un deputato ad Alberto Fernández: chiede che identifichi il nemico della «guerra all'inflazione»

Pochi minuti fa, il deputato di Juntos for Change Gerardo Milman ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale una bozza di risoluzione che chiede al presidente Alberto Fernández di identificare chi è il nemico a cui intende dichiarare guerra, così come gli «speculatori».

L'insolito documento fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente martedì scorso. «Spero che questa settimana possiamo iniziare a mettere ordine sulla questione dell'enorme debito che abbiamo ereditato. E venerdì inizia la guerra contro l'inflazione in Argentina; finiremo gli speculatori», è scivolato il presidente mentre guidava la cerimonia di apertura della rinnovata stazione Tortuguitas sulla linea ferroviaria Belgrano Norte, nel partito di Buenos Aires delle Malvinas Argentinas.

Il progetto di risoluzione di Milman è approvato da Carlos Zapata, Karina Bachey e José Núñez, che sono anche membri di Insieme per il cambiamento e chiedono specificamente 6 cose, vale a dire:

1. Identifica chi è il nemico a cui intendi dichiarare guerra.

2. Con chi sono gli speculatori con cui «finiranno»

3. Quale ambito è assegnato al verbo «fine» in questa «guerra».

4. Con chi sono gli speculatori con cui «finiranno».

5. Qual è l'obiettivo finale.

6. Se, come previsto dall'articolo 99 capoverso 15 della costituzione nazionale, chiede al Congresso della nazione l'autorizzazione appropriata per tale dichiarazione.

Come si può vedere, i deputati hanno preso la natura letterale delle sfortunate parole di Fernández - tenendo presente che in Ucraina si sta verificando un conflitto armato e che l'inflazione in Argentina non è qualcosa di recente, ma sta crescendo ogni mese - per chiedere che lui, secondo la Costituzione nazionale, definisca, specifichi e approva la presunta dichiarazione di guerra.

«L'inflazione è diventata inarrestabile e il governo insiste su ricette che hanno fallito - controlli sui prezzi, restrizioni alle esportazioni, aumento delle ritenute alla fonte -, invece di operare sulle cause di questo fenomeno come fermare l'emissione di denaro e abbassare la spesa pubblica per eliminare il deficit fiscale», si legge Il documento di Milman.

Ne hanno parlato gli economisti locali in dialogo con Infobae. «Queste sono le stesse vecchie idee e produrranno gli stessi risultati», ha detto Agustín Etchebarne, economista e direttore generale della Freedom and Progress Foundation, che ha anche sottolineato che «ogni anno annunciano» combattere l'inflazione «, con le stesse persone e idee. Einstein direbbe che è uno dei sintomi della follia fare la stessa cosa pensando che ti darà risultati diversi: la realtà è che avrai gli stessi risultati. L'inflazione continua a salire, dall'inflazione annua del 30% si è passati al 50%. Quest'anno avremo un'inflazione di almeno il 60% all'anno e probabilmente aumenterà di nuovo l'anno prossimo perché hanno ancora le stesse idee, le stesse misure economiche, gli stessi controlli sui prezzi e gli stessi ritardi tariffari».

Allo stesso modo, ha detto l'economista Rodrigo Álvarez, sottolineando che «in termini di credibilità e capacità di ancorare la politica e le aspettative, il governo ha pochissimo spazio. Non c'è spazio per avere fiducia nell'attuazione di una politica anti-inflazione coerente».

Dopo le osservazioni di Alberto Fernández, INDEC ha pubblicato l'indice dei prezzi al consumo che ha rivelato un aumento cumulativo dell'8,8% nei primi due mesi dell'anno, che posiziona il paese come il quinto aumento di prezzo più alto al mondo. Il settore alimentare ha registrato un aumento del 7,5%, fornendo la più alta incidenza sulla variazione. «Il presidente venuto a 'riempire il frigorifero argentino' è riuscito solo a svuotarlo sempre di più durante il suo mandato», dice Milman.

Alla fine del testo, il deputato fa appello alle teorizzazioni di Carl von Clausewitz nel libro «Of War», secondo Milman, i detti del presidente non erano solo sfortunati ma anche pericolosi, dal momento che parlare di guerra può portare a una vera violenza fisica, non solo simbolica, «se colui che dirige il i destini del Paese incoraggiano la violenza, niente finisce bene, mai», dice.

