Hanno chiesto la cattura internazionale di Hector Yrimia, un ex giudice e «direttore legale» della generazione Joe.

Il leader di Leonardo Cositurto chiede ancora resistenza alle nuove truffe nei video di Big Beach e Beach, ma il caso di indagine del Ministero della Giustizia di Cordoba contro l'associazione illegale di Villa Maria e i guardiani delle frodi aggiunge un elemento sempre più terribile.

Questa mattina, il procuratore generale di Juliana ha chiesto l'arresto del leader ed è fuggito due volte da «Max» Batista. Ha anche chiesto l'arresto dell'ex giudice Hector Jeremiah (Hector Jeremiah), che era molto coinvolto nel gruppo ed è stato recentemente esposto a un video su un sito di networking. reti. Che ha servito come procuratore generale federale e in seguito è stato giudice istruttore. Jeremiah si è presentato oggi come il «direttore legale» di un conglomerato societario sospettato di sfruttare uno schema Ponzi su larga scala. Secondo fonti dell'ufficio del procuratore generale di Cordoba a Infobay, la polizia federale ha fatto irruzione nella figlia di Batista e nello studio legale, così come nello studio contabile di Norman Prospero.

Novità in fase di sviluppo