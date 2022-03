Stanno già giocando al Dorotheo Guamuchi Flores Stadium, Comunicaciones FC vs New York City FC.

Il

NYCFC affronterà Comunicaciones oggi con molto lavoro svolto con il ritorno del quarto di finale 1 di CONCACAF - CONCACAF Champions League 2022. Ha vinto 3-1 all'andata ed è ad un passo dalle qualificazioni.Il suo rivale cercherà di mantenere la possibilità di girare la serie e continuare a partecipare al torneo.La partita si terrà allo stadio Dorotheo Guamuchi Flores alle 21:00 (ora dell'Argentina).

L'arbitro nominato per la partita è stato Ricardo Montero Araya.

Oggi è probabile che si formi Comunicaciones FC

La squadra guidata da William Koito gareggerà con Kevin Moscoso in una formazione 5-3-2. Kevin Lopez, Nicolas Samayoa, Alan Yanes, José Correna, Alexander Larin difesa; Jorge Aparicio, Jose Contreras, Rodrigo Sarabia nel mezzo; Juan Anangono e Andres Lescano nel fronte centrale, Juan Anangono e Andres Lescano.

È probabile che il New York City FC si formi oggi

Da parte loro, quelli guidati da Ronnie Daila sono in tribunale con Sean Johnson in una strategia 3-5-2. Thiago Martins, Maxim Zano, Alexander Kallens hanno difeso; Andres Yason, Maximiliano Morales, Nicholas Acevedo, Alfredo Morales e Malteamunsen sono in mezzo campo, e Valentin Castellanos e Thales Magno sono in testa.

Fonte di riferimento e immagine: Data Factory