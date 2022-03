Gli immigrati marceranno a 241 km di distanza da New York per chiedere aiuto

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

New York, 15 marzo La comunità di immigrati newyorkesi è scesa nelle strade della Grande Mela martedì, e la marcia lo avrebbe portato nella capitale dello Stato, che si stava battendo per un nuovo bilancio dello Stato per sostenere 241 miliardi di dollari senza documenti dopo aver percorso 3 km. Molte persone hanno perso il lavoro a causa di lavoratori che stavano ancora lottando per riprendersi dalla devastazione della pandemia. Pulizie, costruzioni, ristoranti, venditori ambulanti e addetti alle consegne di cibo considerati essenziali durante la pandemia sono partiti per Albany, sede del governo, con grande incoraggiamento e grida: «Sì, possiamo» e «non escluderlo mai più». È stato discusso il progetto di bilancio per il nuovo anno fiscale, che sarà approvato il 1 aprile. Gli immigrati, dopo essere apparsi in uno sciopero della fame di 23 giorni, stanno per ribadire la vittoria di un anno fa quando il legislatore statale ha approvato 21 miliardi di dollari per il più grande fondo per i lavoratori esclusi della nazione, a beneficio dei lavoratori che non hanno ricevuto sostegno finanziario dal Congresso a causa del loro status legale.Pandemia o indennità di disoccupazione I fondi che hanno pagato fino a $15.600 per famiglia sono stati rapidamente esauriti e 75.000 persone che hanno fatto domanda sono rimaste senza aiuti. Si stima che se il disegno di legge fosse approvato, 175.000 lavoratori sarebbero in grado di ricevere aiuti, che molti non sono stati in grado di applicare. «Due anni fa, la disoccupazione di massa ha colpito New York e un immigrato su quattro non è stato in grado di pagare l'affitto o sfamare le proprie famiglie». In una conferenza stampa tenutasi oggi in strada, ha detto una coalizione di circa 20 organizzazioni che li sostengono. Gli immigrati che erano esclusi dalla disoccupazione e non erano in grado di rimanere a casa «non avevano altra scelta che uscire per trovare un lavoro e avevano il coronavirus», molte persone sono morte, ha ricordato in una conferenza stampa. Successivamente, è stato osservato un breve silenzio in onore delle persone uccise dalla peste, per lo più messicani. Gli immigrati chiedono anche l'approvazione di un progetto che consentirebbe la creazione di un fondo di disoccupazione permanente per gli immigrati privi di documenti come parte del nuovo bilancio e per concedere più licenze ai venditori ambulanti che non si sono verificati dagli anni '80, che è l'ancora di salvezza di molte persone dopo aver perso il loro lavoro. La proposta di bilancio inviata dal Governatore alla Legislatura non include i fondi richiesti dagli immigrati o i fondi concordati lunedì dal Senato e dal Congresso, che sono attualmente in discussione e devono essere approvati entro il 1 aprile. L'unica cosa che include il bilancio del legislatore è l'assicurazione sanitaria, che andrà a beneficio degli adulti privi di documenti. Diversi immigrati hanno condiviso le loro storie di vita, tra cui Erica Juárez, una collaboratrice domestica messicana che ha guidato una marcia vestita da ballerina azteca. Ha esortato Hochul a sostenere i soldi che chiedeva perché «il fondo non è stato raggiunto e non è stato sufficiente». «Non sono riuscito a raggiungere quel fondo e ne ho bisogno perché ho dei debiti. Ci sono molte persone come me che stanno attraversando questa situazione». Ha detto di aver ricevuto applausi e applausi dagli immigrati in possesso di cartelli con messaggi come «I venditori ambulanti sono essenziali» o «Laviamo i vestiti, prepariamo cibo, consegniamo pacchi e mentre i legislatori permettono alla nostra comunità di morire di fame». La marcia degli immigrati, iniziata dopo aver ascoltato la popolare canzone di Joan Manuel Serrat «Caminante no camino», si fermerà lungo la strada per tenere una manifestazione davanti all'ufficio del legislatore.