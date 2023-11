El rock nacional suma colaboraciones: Literal lanzó un EP con Nito Mestre y Cucho Parisi

Literal nació en 2014, al principio recorriendo Buenos Aires con sus covers, pero en 2016 decidieron abocarse a la composición propia (Literal)

Con una imagen de un mar color castaño y una canoa con un hombrecito de juguete con un remo, el grupo de rock nacional Literal presentó su último EP “Remando en dulce de leche”, un trabajo colaborativo que tomó cerca de dos años.

Las siete canciones están acompañadas por algunos de los principales talentos argentinos: “Yo voy para allá”, “Soy de Mataderos” feat Cucho Parisi (líder de Los Auténticos Decadentes), “Estoy lejos”, “Compro este día” feat Javier Calamaro, “Quiero que me quieras” feat Nito Mestre, “Me veo temblar” y “Pero” feat Kapanga.

“Con Cucho nos une una amistad hermosa, ya hicimos otros temas donde nos divertimos mucho. Nito es un capo icono del rock nacional un ser divino. Con Javier y Kapanga nos tocó grabar a la distancia ya que estos temas fueron cocinados en plena pandemia”, explica Eli Dixit (voz y líder del grupo).

Lo acompañan Matías Linetizky (guitarra acústica, trompeta y composición), Pablo Castagneris (bajo), Joaquín Sellan (teclados), Maxi Prieto (viola), Fede Scorzo (batería) y Nuria Nutt (coro).

Literal presentó su último EP “Remando en dulce de leche”, un trabajo colaborativo que tomó cerca de dos años (Literal)

“Sin duda nuestra canción emblema de este EP es “Soy de Mataderos”, es el barrio que caminé, transpiré y disfruté, con sus aromas e historias. Mi viejo me llevaba a ver a Chicago y los sábados, que no se jugaba fútbol, había midget”, agrega Dixit.

Aunque el grupo hoy está radicado en los Estados Unidos, reivindican algunos de los íconos “mataderenses” de sus inicios: la librería barrial “Bichín”, la pizzería El Cedrón (“el templo del barrio”), su colegio, ubicado en Oliden 1245, y el viejo hospital Salaberry.

Sus mayores fuentes de inspiración, según cuentas, son los artistas que marcaron a fuego el rock nacional: Virus, Soda Stereo, Andrés Calamaro y Charly García (Literal)

El grupo nació en 2014, al principio recorriendo Buenos Aires con sus covers, pero en 2016 decidieron abocarse a la composición propia y grabaron su primer álbum “Seguro que lo conseguís” junto a Juanse, María Rosa Yorio y Pipo Cipollati.

Sus mayores fuentes de inspiración, según cuentas, son los artistas que marcaron a fuego el rock nacional: Virus, Soda Stereo, Andrés Calamaro y Charly García.

Durante este último año realizaron los openings de artistas nacionales e internacionales como Miguel Mateos, La Beriso, David Lebón, Pedro Aznar, La Oreja de Van Gogh, Estelares y Virus. También lograron grabar dos canciones (“Como me cuesta decir que no” y “Yendo llendo”) con Nic Collins, hijo de Phil Collins y baterista del grupo.

Aunque el grupo hoy está radicado en los Estados Unidos, reivindican algunos de los íconos “mataderenses” (Literal)

En lo que queda del año se presentarán el 1, 16 y 17 de diciembre en el Luna Park para hacer las aperturas de Estelares, God Save The Queen y This Is Michael. El 14 de diciembre tendrán un show propio en La Trastienda, Ciudad de Buenos Aires, y el 27 de enero, en Sky Rooftop Bar en Miami, Estados Unidos.

“Esperamos buena recepción, sabemos que grabamos lindas canciones contando nuestras historias y que vivimos un lindo momento en la fábrica creando estas piezas.Hacemos los que nos gusta y no tenemos un sello discográfico que nos indica que hacer. Sale lo que pinta”, agrega Dixit.

Una historia de colaboraciones

Con dos álbumes en su haber (“Literal” y “La Palabra”), el grupo viene de un largo historial de colaboraciones. Luego del éxito de “Como me cuesta decir que no” con Fabiana Cantilo: “Fabi es la diosa del rock. Nos costó grabar con ella, estuvimos 5 ańos ‘persiguiéndola’ hasta que le gusto ‘Como me cuesta decir que no’”, explica el vocalista.

Otras grandes colaboraciones son “Cuento de hadas” con Hilda Lizarazu, “Ya te perdí” con Patricia Sosa y “Lola Pelusa” con Manuel Moretti (líder de Estelares).

El EP se puede escuchar completo en Spotify haciendo click acá. También se pueden seguir las cuentas de Literal en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.