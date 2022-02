“Vivir con Cáncer”, una iniciativa que reúne distintas miradas para acompañar a los pacientes y su entorno

Facundo Arana entrevista a Lorena Lupinacci, médica oncóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires (Crédito: prensa Bristol Myers Squibb)

Según cifras del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en el país se registraron más de 130 mil casos nuevos de cáncer en 2020. Respecto a América Latina, Argentina se posiciona en el quinto lugar en términos de frecuencia, subiendo dos posiciones en relación a 2018. Por esta razón, la detección temprana de la enfermedad y su posterior tratamiento resulta fundamental.

En el marco del “Día Mundial contra el Cáncer”, y por tercer año consecutivo, Bristol Myers Squibb presenta junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) “Vivir con Cáncer”, una iniciativa que reúne diferentes historias de vida conectadas por la enfermedad y hace hincapié en la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y la contención a pacientes.

La campaña, que según destacan desde Bristol Myers Squibb impactó a millones de personas desde su primera edición en 2020, comparte testimonios que reflejan cómo es el día a día del paciente con cáncer.

En ese sentido, el actor Facundo Arana, entrevista a pacientes, familiares, líderes de fundaciones y profesionales de la salud, quienes relatan “cómo es vivir con cáncer” y lo que implica atravesar la enfermedad.

Facundo Arana entrevista a pacientes, familiares, líderes de fundaciones y profesionales de la salud en la tercera edición de “Vivir con Cáncer” (Crédito: prensa Bristol Myers Squibb)

“Con “Vivir con Cáncer” proponemos una mirada centrada en lo que les pasa a los pacientes y a su entorno”, expresa Juan Diddi, General Manager en Bristol Myers Squibb Argentina. Y subraya: “Esta iniciativa nos permite fomentar la prevención, el acceso a la información y trabajar junto a todos los actores del sistema de salud para que los pacientes reciban la atención y contención necesaria desde el diagnóstico”.

Historias de vida que inspiran

La tercera edición de la iniciativa cuenta con el testimonio de Celeste Iannelli, youtuber, tiktoker y autora del libro “Diario de la Servilleta”, quien detalla que en plena adolescencia le diagnosticaron leucemia. “A partir de esto que me pasó descubrí que me gusta crear, escribir y lo empecé a hacer”, explica Celeste. El cáncer no solo cambió su vida, sino también su rumbo, ya que durante el tratamiento dejó plasmado en servilletas todas sus vivencias y sentimientos durante su lucha contra la enfermedad. Sin darse cuenta, la joven se convirtió en agente de cambio y hoy, a sus 19 años, acompaña a miles de seguidores en las redes sociales con mensajes de fuerza y amor.

Celeste Iannelli, youtuber, tiktoker y autora del libro “Diario de la Servilleta” (Crédito: prensa Bristol Myers Squibb)

En esa línea, Gabriel Montesco, visitador médico, maratonista y embajador deportivo de la Fundación Tiempo de Vivir, cuenta como un diagnóstico de Linfoma de No Hodgkin cambió su vida para siempre. Esta situación lo llevo no solo a descubrir un camino nuevo, sino también a encontrar que el agradecimiento podía transformarse en un propósito de vida.

Una vez en remisión del cáncer, Gabriel comenzó a correr; y es través de las maratones que genera conciencia sobre la enfermedad. Hoy representa deportivamente a la Fundación Tiempo de Vivir, organización que se dedica a la prevención del cáncer y al fomento de la formación académica de médicos oncólogos. “A partir del diagnóstico, empecé a pensar que yo puedo perder la vida pero yo a la vida no me la pierdo”, expresa.

“Vivir con Cáncer” tiene como objetivo reunir distintas experiencias de vida, donde cada paciente narra su recorrido a partir del diagnóstico. Sumado a esto, familiares y seres queridos relatan su rol como acompañantes y enfatizan en la importancia de la contención del círculo íntimo.

Asimismo, diferentes líderes de organizaciones exponen cómo transformaron su experiencia en un capital para ayudar y brindar contención a otras personas. También, los profesionales de la salud explican los distintos adelantos científicos que permiten cambios significativos en las expectativas y la calidad de vida de pacientes con cáncer.

“La oncología cambió radicalmente. Hay un cambio de paradigma en la mayoría de los tumores y nuevos tratamientos”, indica Lorena Lupinacci, médica oncóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires (MN 110397).

Una iniciativa que reúne distintas miradas para acompañar a los pacientes y su entorno

La original campaña cuenta con el apoyo de All.Can, una organización internacional de la que Bristol Myers Squibb es parte, la cual trabaja junto a múltiples actores para lograr una mayor eficiencia en la atención del cáncer con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes.

Además, acompañan la propuesta diferentes organizaciones tales como: Fundación de Pacientes con Cáncer de Pulmón (FPCP); Sostén, que ayuda a personas con cáncer a transitar su tratamiento; Donde Quiero Estar, que tiene el fin de mejorar la calidad de vida de personas con cáncer y sus familias, humanizando el tratamiento oncológico y articulando con todos los actores del sistema de salud a nivel nacional; Linfomas Argentina, que asiste a pacientes y familiares de pacientes con linfoma, mielofibrosis y síndromes mielodisplásicos; Fundación Cáncer FUCA, que desarrolla programas de investigación, docencia y prevención del cáncer; Tiempo de Vivir, fundación de médicos oncólogos clínicos asistencialistas con interés en la investigación y divulgación de todos los aspectos relacionados a la lucha contra el cáncer; y Fundación Argentina de Mieloma, organización que procura asistencia a personas que conviven con Mieloma y a sus seres queridos.

Quienes deseen acceder a las entrevistas de la tercera edición de “Vivir con Cáncer”, pueden ingresar al siguiente link o visitar las cuentas de la campaña en YouTube y Spotify, donde cada semana se estrenará un nuevo episodio a partir del 4 de febrero.