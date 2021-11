Por qué hoy se celebra el Día Mundial del Sándwich

El sub Pollo Teriyaki es el sándwich más elegido (Crédito: Prensa Subway)

El sándwich clásico son dos rodajas de pan conteniendo diversos ingredientes; admite versiones frías o calientes; se puede consumir como aperitivo o ser el plato principal. Estas y otras definiciones, como que su origen es inglés, son irrelevantes frente al lugar que ocupa este plato en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Que sea preparado en casa o comprado también es algo natural, sólo hay que saber dónde conseguir las mejores versiones.

Una de ellas son los “subs” de Subway, la mayor cadena de restaurantes del mundo especializada en este tipo de comidas rápidas. Su variedad, innovación constante y propuestas de vanguardia en la elaboración de sándwiches marcan sus 56 años de historia, en los que la compañía ha elaborado miles de millones de subs, con un sinfín de combinaciones posibles que potencian este índice inédito.

Día Mundial del Sándwich

Este arte infinitamente customizable de mezclar alimentos entre dos panes, que no reconoce fronteras geográficas o culturales ni edades, se celebra en todo el mundo cada 3 de noviembre en honor a la fecha de nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sándwich. Este conde era un aficionado a las partidas de cartas y a la buena comida por lo que, para comer algo rápido mientras seguía jugando y para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan.

De ahí a que el Sub Pollo Teriyaki de Subway se haya convertido en el más elegido sólo pasaron algunos siglos. Este sándwich también está entre los favoritos del público argentino con un récord de ventas que alcanza los 2,9 millones en los últimos cinco años, lo que representan 600 kilómetros de sándwiches en subs de 15 y 30 centímetros.

La preparación de los sándwiches cumple estándares internacionales de calidad y seguridad (Crédito: Prensa Subway)

“En todos estos años fuimos siguiendo los gustos y elecciones de la gastronomía de cada país y acompañando a nuestros clientes en sus nuevas preferencias. Ellos son quienes marcan las tendencias de nuestra variedad y calidad. Podemos decir que elaboramos tantas versiones de subs como personas hay en el mundo. Cada uno tiene su receta especial o improvisa una fórmula con los productos frescos que les brindamos todos los días en los locales”, manifiesta Rodolfo Demergasso, gerente senior de Marketing para Latinoamérica Sur de Subway.

En ese marco, las otras opciones que se destacan en el menú de la compañía son el Sub Pollo Barbacoa y el Sub Suprema de Pollo. A este ranking de preferidos se acaba de incorporar su último lanzamiento, el Sub de Quínoa, un sándwich totalmente vegetariano que apunta a un público cada vez más comprometido con su bienestar y que demanda nuevas dietas alimentarias sin la utilización de proteínas de origen animal.

El sub vegetariano a base de quínoa pasó a la lista de los preferidos (Crédito: Prensa Subway)

“Con la incorporación de este sándwich de quínoa dimos un paso más para consolidarnos como una alternativa saludable a la comida rápida tradicional. Es el reflejo de nuestro objetivo de innovación culinaria que responde a las nuevas tendencias en consumo”, sostiene Demergasso.

Como parte de la expansión y consolidación de un negocio que busca satisfacer el paladar de los clientes actuales, Subway también detectó la necesidad de implementar una mayor seguridad alimentaria en los espacios gastronómicos. Es así que en el 2020 incorporó una iniciativa denominada “Aumento de la seguridad en el rubro de la alimentación” (SAFE, por sus siglas en inglés).

SAFE incluye nuevos estándares, protocolos y procedimientos, sistemas estrictos y mejorados de lavado de manos y saneamiento, procesamiento de productos y una nueva certificación de los trabajadores en seguridad alimentaria. También incluye prácticas de distanciamiento social, pagos sin contacto, seguridad en el local y entrega optimizada.

Cada día Subway sirve millones de sándwiches y ensaladas recién hechos en casi 40.000 restaurantes de más de 100 países.