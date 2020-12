Creó su propia empresa, la vendió tras abrir 47 sucursales y ahora se dedica a capacitar a emprendedores

Patricia se dedica a ayudar a emprendedores a conseguir el éxito profesional.

A pesar de haber liderado durante 25 años la cadena de centros de estética Figurella- empresa que llegó a tener 47 sucursales en Argentina y Latinoamérica- Patricia Caminotti, su creadora y ahora exlíder, afirma que ningún otro año de su vida trabajó tanto como este 2020.

Cuando apenas pasaba los 20 años de edad, luego de un viaje por Europa y un curso sobre “Autoestima y Dinero” que le cambió la forma de percibir el éxito, Patricia decidió innovar en Argentina con un método de belleza y estética que había descubierto en el viejo continente.

Algo que comenzó como un emprendimiento, se convirtió con el correr del tiempo y muchas horas de trabajo, en una mega empresa con 450 empleados y sucursales en Argentina, Chile y Uruguay.

Sin embargo, 25 años después, Patricia sintió que su misión estaba cumplida y, tras un largo proceso que ella define como un duelo, decidió vender su firma.

Patricia Caminotti lideró durante 25 años la firma “Figurella”.

“A los 45 años me dije ‘¿qué quiero para mis 55?’. Y así fue como me preparé para vender la compañía. Recurrí a terapeutas y gente especializada que me ayudó a entender lo que eso significa para un emprendedor. Después de tantos años haciendo lo mismo, había un ciclo en mí que se había cumplido”, explicó la empresaria sobre la decisión de desprenderse de “Figurella”.

A partir de allí, Patricia decidió emprender un nuevo camino y enseñar todos los conocimientos que había adquirido en su trayectoria como empresaria a nuevos emprendedores.

“El 2020 fue un año que me agarró de sorpresa, como a todos. En este período estuve capacitándome mucho y capacitando a otros. Fue un año de un gran crecimiento a un nuevo nivel profesional”, contó Patricia en diálogo con Infobae.

“Me dediqué a ser mentora, a ayudar a gente a rearmarse, me contacté con personas de muchos lugares que se quedaron sin trabajo durante esta pandemia o que se dieron cuenta que eran infelices en donde estaban trabajando”, sostuvo.

- ¿Cuáles son los descubrimientos que encontraste en este nuevo camino?

Descubrí que Latinoamérica es muy rica en recursos humanos, pero está llena de creencias limitantes. Nos han enseñado que el dinero es mala palabra y que si hay éxito es por algo raro. Y eso no se puede transformar nunca en abundancia.

- ¿Cuál crees que es el lado B del éxito?

El riesgo de ser exitoso es lograr el equilibrio entre lo personal y lo laboral. Tenes que ser muy prusiana porque si no la empresa se lleva puesto tus hijos, tu pareja, tus amigos. Otra de las cosas difíciles es el manejo de la soledad en la toma de decisiones.

- ¿Cualquiera puede ser un líder?

Se puede, siempre y cuando en tu ADN tengas la fuerza del liderazgo. Si no lo podés hacer un rato, pero no se puede sostener. El liderazgo va acompañado de una cultura nacional, familiar, y de la ambición que tengas para serlo.

- ¿Cómo te ves en el 2021?

Me acaban de proponer dar cursos presenciales y talleres para distintos países, entre ellos, Estados Unidos. Espero poder viajar a dar seminarios para líderes y ayudar a muchas más personas que están en ese cambio.