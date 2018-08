"Me encanta este país. Yo sé que ustedes lo viven como un drama, pero acá lo paso bárbaro. Todos los días una bomba diferente. El lunes explotaron los cuadernos Gloria y se desata un escándalo de corrupción sin precedentes, el martes fue preso por primera vez en la historia un ex Vicepresidente, el miércoles hubo 2 millones de personas en la calle bajo la lluvia vestidas de celeste y verde esperando que 72 senadores hablen durante 12 horas para terminar votando la nada misma, el jueves bajó las escalinatas del Maipo el ex juez Oyarbide y si el viernes a alguna de las agrupaciones sociales se le ocurre prender neumáticos en la 9 de Julio, colapsa la ciudad. Me encanta este país. El que se aburre es porque quiere", nos cuenta John Fitzgerald Asad, un ex combatiente en Irak y Afganistán, de padre estadounidense y madre argentina nacida en Formosa, de origen musulmán.