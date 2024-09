La foto acertijo: ¿Quién es este niño británico que hoy es un reconocido actor dueño de dos premios Oscar?

De niño, el actor era solitario y disléxico

“Yo era un niño muy solitario, no me iba bien en el colegio, estaba muy aislado, era casi un ermitaño. De manera que, cuando tenía alrededor de 17 años, decidí probar suerte con la actuación. Quería ser músico, pero se me ocurrió que podía actuar. Es raro, parece un sueño”, contó el actor, nacido el 31 de diciembre de 1937, en Port Talbot, Gales. Hijo único de la pareja integrada por Muriel Anne, una mujer fuerte, poderosa y muy posesiva, y Richard Arthur, un hombre de mal temperamento, agresivo y nervioso.

“Decidí ser actor porque no se me ocurría otra cosa que hacer, y todo se dio de tal forma que me dejé arrastrar hacia este camino. Hace 50 años que transito así, dejándome llevar. Hago lo que sé hacer, nada más”, declaró la estrella británica en 2022, tras ganar su segundo Oscar al mejor actor.

Profundizó sobre sus años escolares en una entrevista del Daily Mail. “Era patético en la escuela de Port Talbot, no sé si era dislexia o trastorno de atención, pero me sentaba en la parte de atrás del aula y no sabía de qué hablaba ninguno de los profesores que se paraban en el frente. Aprendía mal, lo que me dejaba expuesto al ridículo y me provocó un complejo de inferioridad. Crecí absolutamente convencido de que era estúpido. Yo era el peor de la clase, y me hacían sufrir por eso”.

A los 15 conoció al actor Richard Burton, su gran influencia. Había visto todas sus películas. Al enterarse que estaba de visita en la ciudad, fue a pedirle un autógrafo. Su gran encuentro empezó bien y terminó mal. Tan mal que se fue sin autógrafo. Primero hablaron sobre la vocación de actor del adolescente, pero cuando la estrella de cine le cambió de tema y le preguntó si asistiría al encuentro internacional de rugby en el estadio Cardiff Arms Park, el buen clima de la charla cambió. El chico no tenía idea e inocentemente le preguntó: ¿quién juega? -¡¿Cómo que quién juega?! ¡No sos un verdadero galés si no sabes quién juega! – le digo transfigurado. Ahí se acabó todo.

Poco después, como disfrutaba tanto de las actividades vinculadas al arte le pidió a sus padres que lo anotaran en el Cardiff College of Music and Drama. En esa institución tomó lecciones de piano y aprendió a escribir música. Se animó a pintar y se integró a un grupo de teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes después de hora. “Probé, me gustó y seguí”, explicó.

Continuó sus estudios en la Royal Academy of Dramatic Art, donde fue visto en el escenario por sir Laurence Olivier, quien cambió por completo su destino. Fue invitado a formar el elenco del Royal National Theatre. Sus primeros roles como protagonista en obras de teatro fueron Coroliano y Macbeth.

Respuesta: el niño de la foto es Anthony Hopkins