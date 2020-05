Hace seis décadas no había en la costa de Mar del Plata las luces que hay hoy y, tratando de flotar, Servente distinguió una, pero en el mar. “Pensó que podía ser de un barco pesquero pero por suerte desechó la idea de nadar hacia ahí, porque después descubrió que era el faro de una escollera y no hubiese llegado nunca. Era ingeniero y, en vez de entrar en pánico, razonó como ingeniero: si habían estado a punto de aterrizar, no podía estar muy lejos de la costa y pensó que lo mejor era dejarse llevar por las olas”.