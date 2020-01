Richard Jewell no se resignó. Decidió litigar contra los principales medios que lo habían difamado. La CNN, el New York Post -que publicó varias portadas inculpándolo y mofándose de él, al diario de Atlanta que dio a conocer la noticia, entre otros-. Con la mayoría llegó a un acuerdo extra judicial en el cual fue indemnizado. El monto de cada arreglo se desconoce. Sólo no llegó a un acuerdo con el Atlanta Journal. Varios años después de su muerte, la Corte de Atlanta determinó que no había culpabilidad del medio periodístico porque lo publicado, si bien era erróneo, correspondía con lo que informaban las fuentes oficiales.