"El tiempo transcurría —cuenta el contemporáneo y amigo David Peña— y tal monumento no se inauguraba. ¿Por qué no se transportaban a él los restos del doctor Alberdi? Tal era mi demanda in­cesante. Oiga Ud. me dijo afectuosamente un respetable amigo que me honraba con sus consejos y su afecto: no promueva Ud. este asunto mientras viva el general Mitre. El poder de La Nación es indiscutible. No se cierre, por Ud. mismo las puertas de ese poder". Mitre había sido uno de los grandes oponentes en vida del abogado y, tal como se pudo ver, hay odios que ni la muerte borra.