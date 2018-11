Visión de cara al futuro. Un lienzo crudo que permite representar cómo Mickey atravesó la vida en cada persona. Escenografía: la sede del ex Banco de Londres y América del Sud, actual casa matriz del Banco Hipotecario (Reconquista 101), obra de Clorindo Testa y el estudio SEPRA, inaugurada en 1966. En palabras de la cantante de 22 años, a quien por participar en cuatro de las diez imágenes le pedimos ser la voz de quienes posaron: "Sigo buscando mensajes en sus películas. Siento que puede influir tanto en un niño como en un adulto. Para mí, Mickey Mouse significa magia", admite antes de apuntar de lleno a la producción que acaba de protagonizar: "Soy bastante fashionista y me encantó lucir las prendas que lucí. Aunque, claro, también me hubiese divertido ver alguna vez a Mickey vestido de gaucho". Los 2010, por Oriana