–Ay, lo sé, ¡es una locura…! Te cuento mi historia: hace dos años estudiaba Literatura en Rosario. Cierto día me puse a cantar y a tocar la guitarra frente a unos compañeros, cuando uno de ellos me dijo: "¿Qué hacés estudiando Literatura?". Y yo pensé: "¡Es verdad! ¿Qué hago? Si yo siempre fui súper showcera…". Entonces, envalentonada, me encerré en el baño –donde había más acústica– a hacer un cover de enganchados de canciones de cumbia pop. Lo subí nomás, y a los tres días me llegó un mensaje de Fer Vázquez (25), líder de Rombai: "Emi, queremos contactarnos con vos, porque nos interesás". Pensé que me querían para barrer el piso, para ser decoradora, ¡o para cualquier otra cosa! Pero terminé con una entrevista vía Skype que derivó en la invitación a tener otra en Buenos Aires. Y acá –adonde vine acompañada por mi mamá– me comunicaron que sería la nueva cantante de la banda. No sólo eso: ¡a las dos semanas me presentaba frente a doce mil personas!