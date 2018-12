"De chiquita nadie me decía Carla, me llamaban Poy, pero tuve que ponerme mi nombre de verdad cuando empecé a trabajar en la tele. Y ahora siempre me pregunto: ¿por qué no me puse un nombre artístico? Si lo hubiera hecho, nadie sabría como me llamo", dice con una chispa reflexiva Carla Constanza Peterson (44) mientras toma un sorbo de té frío de hibiscus.