Respecto al vínculo de respeto y familiar que mantiene con Giambroni, Martínez le reveló a GENTE la clave de su éxito. "Me psicoanalicé desde los 18 a los 28 años. Después volví al diván con Juli, mientras atravesábamos el proceso de separación. Que no fue fácil, porque nada es mágico ni somos extraterrestres sin sentimientos. Por momentos me he sentido perdido y triste. Y siendo padre también es fuerte. Simplemente dejamos de ser eso que éramos, pero pudimos seguir relacionándonos desde un lugar más sano por nuestros dos hijos divinos. Hoy me alegro por todo lo bueno que le pasa", contó, exponiendo así que hacer terapia de pareja, en su momento, logró que su trato actual sea respetuoso y desde el amor.