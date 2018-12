"Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil, yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir mi erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: 'Tus hijos tienen mi edad', pero siguió. Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí. Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor". El video culminó con las voces de todas sus compañeras diciendo: #mirácomonosponemos.