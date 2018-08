Para el final, el actor de Mi hermano es un clon dejó en claro su postura: "Yo lo resumo así. No todo es blanco y negro, están los grises y te tenés que apoyar en eso. Tenés que entender las necesidades del otro y fijarte qué es lo mejor para Rufina siempre. Después, entender y aceptar algunas cosas, por más que esté de acuerdo o no. Tengo la suerte y la paz de llevarme súper bien con la China, poder hablarlo y no tener conflictos".