"Mi familia asiste con tremendo dolor a un espectáculo mediático que no pueden creer: el de su madre expuesta a la burla, la descalificación, la denigración, la humillación, la injuria y nada menos que por su propio padre… Humillaciones a cada paso, como las que me dispensa ahora calificándome de 'incogible' de manera pública, o tildándome de 'vieja' o que mis órganos no valen dos con cincuenta. La Justicia se ha expedido sobre cada una de las instancias planteadas por Maradona. No he sido yo quien sostiene mi inocencia sino el resultado de procesos minuciosamente desarrollados, objetados y resueltos. Pero Diego me sigue diciendo… 'chorra', 'ladrona' y que voy a ir presa", se queja Claudia en otro de los párrafos más destacados.