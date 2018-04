Mercedes Ninci fue la encargada de dar la información en el programa El diario de Mariana. "Se certificó que no hizo el examen práctico, no pasó la revisación médica y tampoco hizo el examen teórico. Él dice que realizó el examen con una Renault Kangoo que se la había pedido prestada a una agencia de remises de Mar del Plata. Pero cuando se averigua si esa camioneta con esa patente pertenecía a esa agencia, se comprueba que no", explicó la periodista.