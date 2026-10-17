El exjugador de Newell’s que fusiona danza y fútbol para que quienes ya no pueden pisar la cancha vuelvan a sonreír

Gustavo Aquino combina ejercicios de fútbol, coordinación y baile para acercar nuevamente la pelota a los silvers. La propuesta incorpora conducción, dominio y jueguitos al ritmo de la música. El objetivo es recuperar el entusiasmo por jugar, moverse y compartir.

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El exjugador Gustavo Aquino fusiona fútbol y baile en clases que incorporan conducción, dominio y movimientos con pelota al ritmo de la música, con el objetivo de que los adultos mayores recuperen el entusiasmo de jugar y mantenerse activos.

La dinámica propone seguir una coreografía mientras se controla el balón: llevarlo de un lado a otro, pisarlo, hacer jueguitos y mantener el compás musical. Aquino ideó esta combinación para convocar también a un público masculino ya que muchas mujeres forman parte de sus clases. De este modo acerca la pelota a quienes ya no pueden estar en una cancha.

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Su canal en YouTube reúne 180.000 suscriptores y muestra ejercicios realizados junto a alumnas que bailan coreografías tradicionales, mientras él suma recursos futbolísticos. La propuesta mezcla coordinación, ritmo y exigencia física a partir de dos actividades que marcaron su recorrido.

Gustavo Aquino combina fútbol y baile en clases pensadas para recuperar el movimiento y el vínculo con la pelota.

Una pelota al ritmo de la música

Aquino jugó al fútbol hasta su retiro cuando decidió cambiar de rumbo y profundizar su vínculo con el baile. El descubrimiento de la disciplina de zumba transformó esa inclinación en una profesión.

—¿Jugaste al fútbol antes de dedicarte al baile?

—Jugué toda mi vida al fútbol, desde los 4 hasta los 22 o 23 años. Ahí decidí tomar otro rumbo y encontré el baile. Siempre me gustó bailar: en los vestuarios y en las canchas ya me conocían por eso. Después de los 23 años encontré la disciplina de zumba y me voló la cabeza. Sentí que tenía una linda energía para seguir moviéndome y decidí transformar el escenario en mi nueva cancha. Desde ahí pasó a ser mi profesión y mi herramienta de trabajo diaria, y dictar clases.

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—¿Qué encontraste en el baile que te llevó a cambiar de camino?

—Encontré algo llamativo, con una pasión parecida a la que sentía en el fútbol, pero desde otro punto: ver a la gente bailando, disfrutando, riéndose y cantando. Eso me llamó mucho la atención. Sentí que era mi momento de entrar en ese mundo. Me sentía cómodo al ver feliz a la gente, bailando y cantando, porque eso era lo que yo podía transmitir.

—¿Cómo surgió el vínculo con los adultos mayores y el público masculino?

—Se fue dando solo que muchos adultos mayores empezaran a seguir mi actividad. Zumba tiene eso de bueno: es para cualquier edad; adolescentes, mayores, todos lo pueden bailar y hacer. También traté de buscar un público masculino y ver cómo podía captar su atención, por lo que fusiona el fútbol con el baile. Siento que muchas personas ya no pueden estar en una cancha o disfrutar de ese momento, entonces quiero llevarlo por ese lado, para que vuelvan a tener ganas, entusiasmo y una pelota cerca; para que vuelvan a sonreír con el balón.

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La propuesta incorpora conducción, dominio y ejercicios con balón al ritmo de la música.

—¿En qué consiste esa combinación entre fútbol y baile?

—La idea es combinar el balón de fútbol con la música. Se trata de ir al ritmo haciendo pasos de baile y, con la pelota, tener conducción, hacer jueguitos, pisarla y moverla de un lado a otro. Siempre con el ritmo de la música.

—¿Qué respuesta recibís de quienes participan?

—Lo primero que encuentro es mucha felicidad. Me dicen: “Volví a tener una pelota cerca después de tanto tiempo”. Sobre todo, vuelven a agarrar confianza, se sienten jóvenes de vuelta y ágiles. Eso los llena de vida otra vez. Estoy muy contento por la repercusión.

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—¿Qué valor tiene esta propuesta para ellos?

—Para mí, esto es salud mental y emocional. La idea es que puedan encontrarse con amigos y familiares, pasarla bien y reírse. Creo que les llena el alma, y yo lo tomo desde ese punto.

—¿Qué significa para vos unir deporte y baile?

—El deporte, el movimiento y el baile no tienen fecha de vencimiento. Siento que vuelven a tener movimiento y un poco de potrero, para que no lo pierdan y lo recuerden todo el tiempo. Eso es lo que me genera seguir transmitiendo el deporte y el baile.

El paso por Newell’s y diez años de baile

—¿Qué lugar ocupa Newell’s en tu recorrido?

—Haber estado en Newell’s y hacer las inferiores fue una enseñanza muy grande, sobre todo por lo que genera el club, que es una escuela impresionante para formar jugadores. El mejor del mundo, Leo Messi, es hincha del club, y de esa institución salieron jugadores históricos. Para mí fue un privilegio haber participado en las inferiores.

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El paso de Aquino por las inferiores de Newell's.

También tuve la suerte de estar como sparring del plantel profesional en 2013. Son momentos únicos que a uno le quedan marcados para siempre. Haber compartido entrenamientos con Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze e Ignacio Scocco en ese momento fue impresionante, además de muchos otros jugadores.

El exjugador fue sparring del plantel profesional de Newell’s campeón en 2013.

Eso es parte de lo que trato de transmitir al fusionar el baile con la pelota: recordar lo que me enseñaron en Newell’s. También está mi trayectoria de 10 años en el baile, visitar muchas provincias de Argentina y haber podido salir del país. Estuve en Uruguay, donde la gente me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido, y también tuve la posibilidad de llevar mi baile a Chile.

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Esto sigue y todos los días aprendo algo nuevo. Estoy muy feliz con lo que trato de llevar adelante, con mucha expectativa y ganas de darle lo mejor a la gente: movimiento y salud, sobre todas las cosas.

La propuesta busca recuperar el entusiasmo por jugar entre quienes ya no pueden hacerlo en una cancha.