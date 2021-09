Conocé los juegos gratuitos de PlayStation Plus de octubre y todos los beneficios del servicio de suscripción de PlayStation

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de PlayStation mediante el cual podés obtener una gran cantidad de beneficios. Desde jugar online en los juegos que así lo requieran, pasando por la capacidad de guardar tus partidas en la nube o acceder a importantes promociones y descuentos, PlayStation Plus es el compañero ideal para sacarle el máximo partido a tu consola PlayStation 4 o PlayStation 5. Una de las estrellas del servicio son los juegos gratuitos que entrega mes a mes y como es costumbre, Sony anunció los juegos que llegarán en el mes de octubre, que revisaremos a continuación.

Hell Let Loose (PlayStation 5)

Lanzado en PC a principios de este año, Hell Let Loose será el estreno para PlayStation 5 que llegará el próximo 5 de octubre. Se trata de un juego de acción en primera persona que se caracteriza por su planteo táctico, alejado del desenfreno que plantean juegos como Call of Duty. Hell Let Loose tiene la cualidad de estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial y presenta enfrentamientos de 50 jugadores por facción y 14 clases distintas de infantería para elegir, además del uso extensivo de vehículos en escenarios ambientados en sitios reales como las playas de Omaha, Carentan y más. Su lanzamiento en PlayStation 5 coincide con la llegada del título a consolas luego de cosechar una estupenda recepción en su versión de PC.

Mortal Kombat X (PlayStation 4)

Mortal Kombat X es uno de los mejores juegos de la franquicia desarrollada por Netherrealm Studios. Después de revolucionar con un modo historia sumamente atrapante en Mortal Kombat 9, esta entrega redobla la apuesta con una narrativa más marcada y un enorme repertorio de personajes. Pero la historia no lo es todo y en términos de jugabilidad, Mortal Kombat X también está en la cúspide de la serie con la introducción de nuevas mecánicas y estilos de pelea, dotando a cada uno de los luchadores de una personalidad única. Con una gran cantidad de modos de juego y un sólido apartado online, se trata de un juego de peleas que puede brindar cientos de horas de diversión.

PGA Tour 2K21 (PlayStation 4)

De los creadores de The Golf Club -uno de los más populares y exitosos simuladores de golf del mercado- llega PGA Tour 2K21: el juego definitivo de la liga profesional de golf más importante del mundo. Hasta acá, la licencia era capitalizada por Electronic Arts pero 2K logró publicar un título que pondera la simulación y la recreación minuciosa del deporte por sobre las licencias y las filigranas visuales, en un título con el potencial de enganchar a fanáticos y curiosos por partes iguales. Una jugabilidad pulida, versátil y un apartado online con un fuerte componente comunitario lo mantienen en lo alto a nivel de popularidad, cosa que crecerá aún más con la llegada de nuevos jugadores gracias a su inclusión en PlayStation Plus.

Si sos usuario de PlayStation 5 podrás disfrutar de los tres títulos del mes, ya que la consola puede utilizar juegos de PlayStation 4 en modo de retrocompatibilidad, en ocasiones incluyendo mejoras técnicas. De ahí que para los usuarios de PlayStation 5, la suscripción anual al servicio reporta un ahorro aproximado de USD $720 dólares en juegos gracias a los 36 títulos que se incluyen al año. En PlayStation 4 el ahorro estimado ronda los USD $480 dólares y 24 juegos al año. Además de esto, PlayStation Plus te permite acceder a ofertas exclusivas en títulos seleccionados, pudiendo incluso duplicar el porcentaje de descuento con lo que el ahorro es todavía mayor.

Además de los juegos, almacenamiento en la nube, contenido exclusivo y los descuentos, PlayStation Plus habilita a los usuarios de PlayStation 5 el acceso a la PlayStation Plus Collection: una selección de 20 clásicos que definieron la era de PlayStation 4. PlayStation Plus se puede adquirir en la Tienda Oficial de PlayStation Argentina en formato digital como también en forma de tarjeta de regalo en distribuidores oficiales. Una de las grandes ventajas de adquirir la membresía en Argentina es que posee un precio localizado de USD $39.99 dólares en el abono anual, mientras que en otros mercados cuesta USD 59.99 dólares. También se puede adquirir en abonos de tipo mensual y trimestral.