Histórico: en una serie para el infarto Furious perdió 3-1 con Globant y descendió en la LLA

Furious cayó 3-1 ante Globant y descendió de la LLA.

En una temporada atípica por consecuencia del COVID se definieron los ascensos y descensos de la Liga Latinoamérica de League of Legends, el certamen de esports más importante de la región. En una serie infartarte Globant Emerald Team superó 3-1 a Furious Gaming por el último cupo y sentenció el futuro de la Calavera, que perdió la categoría por primera vez en su historia.

La jornada del domingo fue la última de la Promoción/Relegación, certamen que reunió a tres equipos de la máxima categoría (Kaos Latin Gamers, XTEN Esports y Furious Gaming) y a dos representantes de las segundas divisiones (Team Aze y Globant Emerald Team). Tres de los seis iban a asegurar su cupo en la LLA, y durante el fin de semana lo consiguieron Team Aze y XTEN.

Globant llegó tras consagrarse campeón del torneo Clausura de la Liga Master Flow, la primera división de Argentina y ser el equipo más consistente de la temporada. Armó un roster con jugadores y staff de renombre y luego se impuso en el Regional Sur, donde se enfrentó al campeón de Chile y al de Perú.

Furious por su parte no llegó por lo hecho en este 2021, sino por los malos resultados obtenidos en la LLA 2020, temporada en la que finalizó séptimo. Iba a jugarse la permanencia junto a Pixel Esports (LLA), Undead (LVP Argentina) y Estral (LVP México) pero debido a las restricciones del COVID, Riot decidió postergar la P/R para este año, reuniendo a todos los equipos.

Sin embargo en medio hubo varios imprevistos: Estral compró el cupo de Pixel, por lo que ascendió directamente. Además Undead no pudo viajar por factores externos a la organización. Finalmente solo quedó la Calavera del 2020, y este año se sumaron Globant, Team Aze, XTEN y KLG.

Lesmart (coach de Globant) junto a Plugo y Fix.

Furious tuvo un gran 2021, ya que llegó a la final y finalizó segundo en el Apertura. En tanto en el Clausura terminó quinto en la primera fase, cuarto en el Pentágono, luego eliminó a Isurus en cuartos de los playoffs y cayó ante Estral en semis. Lo que parecía una temporada más que aceptable terminó de la peor manera para la Calavera, que cayó en la última serie del año y bajó de categoría.

La serie decisiva de la Promo/Relegación se disputó al mejor de cinco juegos, y Globant comenzó con el pie derecho porque se llevó los dos primeros games con mucha categoría, marcando un estilo agresivo desde el inicio e imponiéndose en cada duelo individual. La botlane de Furious no la pasó bien en el debut, y optaron por reemplazar al soporte Zeypher por Messi, que había sido titular en los últimos juegos de la Liga. Si bien en la revancha la Calavera mostró otra cara no le bastó para empatar la serie, porque GET consiguió algunos asesinatos que fueron claves para dominar el mapa. La partida se comenzó a definir a los 21 minutos, cuando una gran iniciación por parte de Plugo en el río les permitió conseguir dos kills, el Barón Nashor y un posterior exterminio.

En el tercer juego Furious volvió a encontrarse en desventaja, pero una gran iniciación de Messi con Rell al minuto 17 dejó expuestos a tres rivales, y Toplop con su Orianna consiguió un asesinato triple y comenzó a emparejar el juego, que poco a poco se fue inclinando a su favor. Las teamfights eran todas para FG, que consiguió un exterminio cerca del Nashor y con la bonificación se abrieron paso hasta destruir el Nexo.

De izquierda a derecha: Nate, Follow, PLugo, Fix y Bardito.

El cuarto enfrentamiento fue el último, y dejó a todos los espectadores al borde del asiento hasta el final. La Calavera optó por una composición enfocada en el juego temprano, pero no pudo sacar la ventaja suficiente en los primeros minutos. La partida era pareja e incluso Furious parecía estar por encima cuando obtuvieron la bonificación del Barón y estaban a un Dragón del Alma. Sin embargo Globant comenzó a escalar y a dar vuelta la historia. Uno de los que se lució fue Bardito el soporte de GET, que si bien no estaba teniendo el mejor desempeño logró iniciar contra tres hombres de FG cerca del carril central y con la presión a su favor eliminaron al Barón, entraron a la base, destruyeron un inhibidor y dejaron el Nexo expuesto.

Allí comenzó otro juego, porque Furious tenía que aferrarse a todo lo que tenía y defender su base con uñas y dientes. Globant buscaba ganar una batalla por equipo y cerrar la partida y tenía muchas opciones para vulnerar a su rival, que no podía arriesgarse a dejar el Nexo expuesto. La Calavera consiguió un poco de aire porque obtuvo el Alma de las Montañas y ganó otra teamfight en Top, pero GET volvió a arremeter, esta vez con la bonificación del Barón a cuestas. Una vez más FG se jugó la vida y salió victorioso, aunque perdió los tres inhibidores, y los Súper Súbditos asechaban todo el tiempo a destruir el cristal. Todo terminó a los 47 minutos con un backdoor de Nate, Plugo y Fix, los tres jugadores más experimentados del equipo, que se teletransportaron hasta la base y con un par de golpes sentenciaron el GG.

Los festejos de Globant tras el ascenso a la LLA.

De esta manera se termina un ciclo histórico para la Calavera, uno de los equipos de esports más representativos y con mayor fanaticada de la región, que desde el 2015 participaba en la máxima categoría. El 2022 será atípico sin FG, que tendrá la opción de volver a ascender desde la Liga Honor Entel de Chile, donde cuenta con un slot que era utilizado por su escuadra Academy. Aún resta confirmar si optarán por dicha vía o si intentarán obtener un cupo en algún otro certamen, como puede ser la LVP Argentina. Aunque esta chance puede verse truncada debido a que Furious renunció a la liga a finales de 2020.

Una nueva era comienza para Globant, que apenas tiene un año de vida y ya se coronó del certamen argentino, del regional, de la Promo/Relegación y se ganó el derecho a participar en la LLA. Demostró ser una organización seria con los objetivos claros, y buscará pelear por los primeros puestos durante el 2022. La liga gana un equipo con jugadores experimentados, otros con mucho potencial y un staff técnico que demostró lo que vale. Ahora la institución deberá planificar el 2022 y buscar una sede en Ciudad de México para mudar al roster y encarar la temporada que tendrá otras exigencias.