Por el lado de Xbox, se confirmó que los usuarios no podrán descargar el título si no cuentan con Xbox Live Gold, lo que anula por completo una de las características más relevantes y promocionadas de este nuevo juego . Se desconoce si las empresas están trabajando en conjunto para solucionar este tema. En el caso de Playstation, no es la primera vez que se permite el uso de características online sin contar con PS Plus, pero para Xbox no hay otro antecedente similar.