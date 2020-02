Activision Blizzard tiene en claro el éxito que tuvo Call of Duty: Modern Warfare durante 2019, algo que quieren que continúe durante este año. Es por eso que la llegada del nuevo modo battle royale, Warzone, no es ninguna sorpresa. Según el medio VGC, esta modalidad llegaría durante el mes de marzo de manera independiente en formato free-to-play, algo que sin dudas será muy atractivo para los usuarios que no cuentan con el juego completo, ya que tendrán la posibilidad de probarlo. No obstante, también estará disponible para los poseedores del juego, ya que será parte de la segunda temporada del exitoso título.