Hay dos principales conclusiones que sacamos de estos modos. La primera es que todo equipo necesita un balance. Hay personajes de ataque, otros de soporte y los últimos, tanques. No hay manera de ganar una partida si no se tiene a uno de cada clase, especialmente de soporte. Parece obvio y ya lo sabemos de otros títulos similares, pero en este caso se acentúa mucho la disparidad cuando un equipo no tiene a nadie curando a sus compañeros.