Por fuera, Baba is You tiene pinta despojada, pero es un juego independiente desarrollado por una sola persona. Aún así tiene muy en claro lo que quiere ser, simplemente un juego de puzzles, de ingenio, de lógica, que supera todo lo que conocemos en este género. Baba Is You -Baba es vos, traducción intencional, antes que me corrijan- implica una serie de mandatos y reglas: en principio, Baba somos nosotros. Después, Baba deberá ser agua, luego un tronco, luego una pared, luego un interruptor, para poder ser “Victoria”. A través de una suerte de pedagogía tácita, Baba is You juega con la manipulación de las reglas que condicionan la victoria de cada nivel, a través de cientos de niveles cada vez más complejos, que nos harán sacar humo de la sesera ante cada problemática planteada. Es divertido, desafiante, infinitamente complejo y, además, va construyendo una forma de pensar que recuerda a la programación. Una bestia de juego, el mejor de este año.