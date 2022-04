Natalia Oreiro et Gustavo Bassani, protagonistes de « Iosi, l'espion repentant », ont évoqué le thème tragique de la série

Infobae a interviewé l'Uruguayenne Natalia Oreiro et l'Argentin Gustavo Bassani peu avant la première de « Iosi : The Repentant Spy »

Le 29 avril, la série Iosi, l'espion repenti, réalisée par Daniel Burman (L'étreinte brisée) et scénarisée par Sebastián Borensztein (L'Odyssée des Gilles) arrive sur Prime Video. Il raconte l'histoire de José Pérez (joué par Gustavo Bassani), un agent du service de renseignement argentin ayant pour mission d'infiltrer la communauté juive depuis plusieurs années. Dans cette tâche, il est surveillé par Claudia (Natalia Oreiro), une autre espionne, antisémite. Sous le nom d'Iosi, il obtient des documents qui auraient servi à perpétrer la pire attaque sur le continent américain avant les Twin Towers : l'explosion du bâtiment de l'AMIA à Buenos Aires en 1994. Le matériel aurait également été utilisé dans l'attaque contre l'ambassade d'Israël deux ans plus tôt.

Avant la première du premier des huit épisodes, ses protagonistes ont parlé à Infobae.

— Comment la construction de personnages aussi complexes que Iosi, qui vit dans deux mondes, et Claudia, était-elle si attachée à ses idées antisémites ?

Bassani : —Je me suis d'abord appuyé sur le livre [Iosi, l'espion repentant, de Miriam Lewin et Horacio Lutzky]. C'est incroyable et il y a beaucoup d'informations. Ensuite, je suis entré dans la culture du peuple juif : j'ai lu de nombreuses informations des patriarches à la fondation de l'État d'Israël, j'ai appris leurs repas, j'ai suivi des cours d'hébreu. Et je me suis beaucoup appuyé sur ce qui est arrivé au personnage : ses démons, sa quête de rédemption. Et cette recherche de la vérité, qui nous interpelle aussi beaucoup, les Argentins.

Au-delà du fait qu'il s'agit d'un thriller d'espionnage, je me suis concentré sur ce voyage de découverte de soi. Une personne qui commence comme Joseph et finit par être Iosi, qui commence par un fort sentiment antisémite et finit par devenir un autre Juif. Ce fut donc vraiment un voyage, beau en tant qu'acteur, même si l'on compte les pires attaques en Amérique latine.

La série examine le contexte de la pire attaque du continent américain avant les Twin Towers : l'explosion du bâtiment de l'AMIA à Buenos Aires en 1994.

Oreiro : « Mon personnage est au service de l'histoire, il articule ce qui arrive à celui d'Iosi. C'est une agente des services secrets de renseignement argentins : elle est très éloignée pour moi, avec une personnalité et un idéal très éloignés, et c'est pourquoi j'ai trouvé passionnant de pouvoir l'interpréter.

Je savais en quoi consistaient les attaques les plus terrifiantes qui se sont produites en Amérique latine ; en fait, j'ai déménagé en Argentine en 1994, alors que c'était l'AMIA. J'en étais très consciente mais, comme la plupart des personnes qui voyagent dans ce pays, nous ne connaissons toujours pas les causes des coupables aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi le sujet de cette série : mettre en lumière ce qui s'est passé et parler du trafic d'armes dans le pays. De plus, jouer un espion en Argentine est quelque chose d'inhabituel, donc c'était un véritable défi.

— Comment ont-ils traité ce cas qui continue d'affecter les sensibilités, en Argentine et dans le monde ? Tu as eu peur à un moment donné ?

Oreiro : « Personnellement, oui. Plus d'une fois, j'ai demandé aux réalisateurs, précisément, s'ils n'avaient pas peur de jouer avec ce sujet sensible, de rechercher le coupable ou d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mon personnage m'a aussi causé beaucoup de rejet : c'est une femme antisémite, convaincue de cette cause pour laquelle elle vit. Je dirais juste une réplique et je me mettrai à pleurer. Les réalisateurs m'ont dit : « Mais tu es actrice, tu joues le rôle. » Évidemment, les acteurs sont un instrument pour raconter l'histoire, mais il y a quelque chose en moi qui transcende l'interprète et j'ai été très émue par la situation.

L'autre jour, j'ai rencontré l'auteure du livre et nous avons parlé de cela : à quel point son rôle dans la publication est risqué et à quel point la plateforme est risquée avec ce thriller d'espionnage. Mais à un moment donné, cela finit par être exactement ce qui est attrayant, ce qui est intéressant, ce qui est perturbateur : quelque chose que nous connaissons tous, que nous vivons tous mais que nous ne connaissons toujours pas malheureusement.

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour de l'attaque de l'AMIA ?

Oreiro : —Je m'en souviens. J'avais 16 ans et c'était très choquant. J'avais déménagé en Argentine et nous étions proches de l'AMIA avec mon père et ma mère à la recherche de certaines choses pour l'endroit où j'allais vivre. Le vitrail de la quincaillerie où nous étions. Nous ne savions pas ce qui s'était passé : si le métro s'était écrasé, si une bouteille de gaz avait explosé. Ensuite, nous l'avons découvert. Je m'en souviens comme quelque chose de très mobilisateur. J'ai un lien très étroit avec l'ensemble de la communauté juive et avec Israël.

Bassani : « J'avais 12 ans, j'ai grandi dans un village, à Tristan Suarez. Je me souviens que mes parents en parlaient, que tout passait à la télé.

— Connaissiez-vous la légende antisémite avec laquelle les chefs manipulent Iosi, le prétendu complot international visant à créer un État juif en Patagonie ?

Bassani : —Je suis surpris du niveau de fiction traité dans la vraie vie. Ce plan est connu pour être fou. C'est ainsi qu'ils manipulent Iosi : un voyage pour sauver leur pays et leur nation. Je suis toujours étonné de voir comment la réalité surpasse la fiction. Nous racontons une histoire fictive basée sur des événements réels et en tant qu'acteur, je joue un personnage et je ne peux pas avoir peur de cela. J'ai bien peur que la vérité ne soit jamais connue.

— Pensez-vous que cette série puisse être un déclencheur pour fermer cette plaie encore ouverte en Argentine ?

Oreiro : — Je pense que la fiction est de la fiction et que la justice doit être celle qui cherche et juge, mais souvent, à travers les médias et les films (dans ce cas, les séries), des informations sont mises sur la table selon lesquelles peut-être beaucoup de personnes veulent être oubliées. Et dans ce sens, je pense que [Iosi, l'espion repentant] va remettre cela sur les lèvres de nombreuses personnes qui ne sont peut-être pas si intéressées ou qui n'ont pas écouté autant. C'est difficile, n'est-ce pas ? Mais il peut collaborer.

— Que pensez-vous de ce moment de montée en puissance des films et séries latino-américains sur les plateformes ?

Bassani : —Je pense que c'est une bonne chose pour la région. Prime Video propose des fictions originales dans différents pays qui sont très bonnes : La jauría au Chili, Iosi en Argentine. Cette série est diffusée dans 240 pays.

Oreiro : —Il me semble que cela parle du talent que nous avons de ce côté. L'Argentine en particulier a été un foyer d'histoires, d'acteurs, de producteurs et de productions. Même tourner en Argentine, avec les possibilités géographiques du pays, est incroyable. Ils sont venus du monde entier pour tourner ici. Et je trouve également très intéressant de raconter des histoires locales vues dans le monde entier. Je trouve cet échange culturel très intéressant, car nous avons également la possibilité de regarder une série polonaise, hongroise et allemande à portée de clic. Dans les années 1980 et 1990, c'est le feuilleton qui a été exporté, et maintenant cette place est occupée par des séries.

