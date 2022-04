L'arrivée de la pandémie de covid-19 a entraîné la fermeture des portes de tous les établissements commerciaux pour protéger la vie des Colombiens ; cependant, cela a fini par affecter l'événement culturel le plus important de la capitale et d'Amérique : la Foire internationale du livre de Bogotá (FiLBO).

La réunion littéraire est revenue en 2022 en personne sous le slogan « Revenez pour que vous reveniez », avec l'intention que les éditeurs, les artistes, les écrivains et les visiteurs se retrouveront à l'endroit où les éditions précédentes se sont tenues historiquement, Corferias. Dans cette nouvelle édition, le pays invité est la Corée du Sud, qui vient de commémorer 60 ans de relations bilatérales avec la Colombie.

Bien que le FiLBO ne soit plus virtuel, comme ce fut le cas lors des deux dernières éditions, l'ouverture du salon a mis en lumière les défis posés par la pandémie. « Au cours des deux dernières années, une grande partie de notre vie a évolué derrière les écrans », a déclaré Andrés López Valderrama, PDG de Corferias.

Le chef de Corferias a souligné que pendant cette période, le FilBo était présent et a atteint les maisons de milliers de Colombiens grâce à la virtualité. Cette réalisation avait également l'espoir des retrouvailles qui sont possibles aujourd'hui au champ de foire, où les lecteurs et les créateurs d'histoires se réuniront, « pour se rencontrer par lettres ».

Le retour en face à face a également été l'occasion pour López d'inviter les citoyens à visiter FilBO, « pour voir ce que nous avons appris comme une occasion unique de nous réinventer, de sortir plus forts et de découvrir la véritable essence de qui nous sommes ».

Les retrouvailles de la foire ont été exaltées non seulement par l'exécutif de Corferias, mais également par le président Iván Duque et la maire Claudia López, qui ont participé à l'événement inaugural ; tous deux ont convenu que parmi toutes les foires et événements culturels, leur favori était le FiLBO.

« C'est de loin, sur le plan personnel, mon préféré », a expliqué le président local. C'est pour cela que j'ai une passion particulière », a déclaré Claudia López lors de son discours. La mairesse a rappelé qu'à l'époque elle avait fait le tour des pavillons avec le désir d'apprendre par la lecture et, pour la même raison, a souligné que pendant la pandémie, aucune librairie n'avait fermé ses portes malgré les difficultés économiques. « Nous avons pu soutenir tous les lecteurs et amateurs de lecture pour les soutenir dans les innovations que nous pouvions », a-t-il ajouté.

Bien que Claudia López ait souligné plusieurs réalisations de Bogotá en termes de lecture pendant la pandémie, elle a également indiqué quelles sont les nouvelles que la capitale aura dans cette nouvelle édition de FiLBO. Le premier est le pavillon « Read for Life », un espace qui proposera plus de 20 activités telles que des lancements, des ateliers, des discussions avec des auteurs de renom tels que Piedad Bonnet et apprendra ainsi de multiples façons de lire.

Et le fait est que l'importance de la lecture est devenue une priorité pour le district, surtout depuis l'éducation. López a confirmé que le ministère de l'Éducation veillera à ce que 12 000 élèves assistent à la foire et que tous les enseignants, responsables pédagogiques, administrateurs et personnel de soutien de nos écoles puissent y entrer gratuitement.

L'événement s'est terminé par l'intervention du président Iván Duque, qui a déclaré que « ce doit être la foire des retrouvailles, mais pas pour revenir là où nous étions auparavant, mais pour défendre plus fermement la culture pour le développement ». Pour le président, FiLBO représente l'opportunité de distribuer démocratiquement l'accès au savoir et a rappelé une phrase du poète Federico García Lorca : « Si j'avais faim, je demanderais un demi-pain et un livre, car il n'y a pas de pire faim que la faim de savoir, qui ne peut être satisfaite ».

