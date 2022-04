70 touristes ont été évacués en raison des affrontements dans la Sierra Nevada de Santa Marta

Les affrontements dans la Sierra Nevada de Santa Marta se poursuivent, le dernier rapport soumis plus de 70 touristes qui se rendaient à la cité perdue ont dû être évacués, en raison d'une opération de police et de l'armée nationale contre les forces d'autodéfense de la conquistadora de la Sierra (ACSN) en 'Machette Pelao ».

Lors de dialogues avec W Radio, le leader social et défenseur des droits humains, Leber Dimas, a déclaré que « sur le versant nord-est, qui fait face à Ciudad Perdida, il y a eu un affrontement entre les forces d'autodéfense conquérantes de la Sierra et les forces publiques, à la suite duquel il y a eu un blessé officier et apparemment une personne tuée, on parle de savoir qui pourrait être le commandant des groupes d'autodéfense conquérants de la Sierra, mais cette information n'est pas confirmée. »

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

De même, Dimas a confirmé le déplacement de 570 personnes en raison des affrontements entre « Los Pachenas » et « El Clan del Golfo » dans la campagne de Ciénaga.

En outre, Leber a assuré que, depuis 2008, un rapport de caractérisation a été établi montrant que le « clan du Golfe » était déjà présent dans 16 des 30 municipalités, y compris Santa Marta, un fait qui s'est également reflété dans certaines zones du département.

Dans la zone rurale de la municipalité de Ciénaga (Magdalena), il y a des avertissements concernant les combats que les forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie, mieux connues sous le nom de Clan du Golfe, et les forces d'autodéfense de la conquistadora de la Sierra ou de Los Pachenca, qui se battent sur le territoire depuis le début de la Semaine Sainte pour continuer à commettre des crimes liés au trafic de drogue.

Le village de La Secreta est le plus touché, ont-ils rapporté dans le journal El Heraldo de Barranquilla, où les hostilités entre les deux groupes de trafiquants de drogue se sont intensifiées, à la suite desquelles plusieurs familles ont abandonné leurs maisons et ont déménagé dans les zones urbaines de la ville, et le commune voisine de Zona Bananera, ainsi que les villes de Santa Marta et Barranquilla.

Pendant ce temps, sur la station de radio Caracol, ils ont consulté un anthropologue Lerber Dimas, qui est un analyste du conflit dans cette région du pays, qui a expliqué que les personnes touchées ne se reconnaissent pas comme des personnes déplacées, car elles ont quitté leur domicile volontairement pour empêcher tout incident dans le au milieu des affrontements entre les structures criminelles.

« Ils ne se sont pas présentés, et ils ne le feront pas non plus Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un déplacement forcé. Pour eux, c'est grave, mais cela n'implique pas qu'il s'agisse d'un déplacement parce que personne ne leur a dit : -quitter cette zone-, mais ils sont partis de leur plein gré parce qu'ils ont vu le risque et c'est un déplacement et même s'ils l'interprètent différemment, le crime est en train de se produire », a-t-il expliqué sur Caracol Radio.

Il a ajouté que ces deux groupes, issus de l'Auc éteinte, se regroupent, ce qui a conduit à la vague de violence dans cette région des Caraïbes colombiennes. « Personne ne leur dit de partir, mais il n'y a aucune garantie de sécurité ou de tranquillité d'esprit », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :