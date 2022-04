420 : comment et quand la marijuana est-elle arrivée au Mexique

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

Ce 20 avril commémore la Journée mondiale de la marijuana. À l'origine de cette célébration, il existe plusieurs théories, bien que la plus acceptée soit qu'un groupe de jeunes qui s'appelaient Los Waldos, dans les années 70, en Californie, aux États-Unis, se sont réunis pour fumer de la marijuana après l'école. Pour ce faire, ils ont décidé que l'heure de la réunion serait de 16 h 20, et en fait, ils ont utilisé le code 420 comme clé.

Une autre version bien connue raconte qu'en 1995, à Vancouver, au Canada, 200 consommateurs de cannabis se sont réunis, dans l'intention d'exiger la dépénalisation de ce produit et, en guise de protestation, ont fumé cette herbe en public.

Quelle qu'en soit la raison, les consommateurs du monde entier ont adopté cette date pour célébrer la Journée mondiale de la marijuana.

Au Mexique, la marijuana est la drogue illégale la plus consommée au sein de la population. On estime qu'environ sept millions de Mexicains, soit 8,6 % des adultes âgés de 18 à 65 ans, l'ont essayé au moins une fois.

D'où vient le fameux « 420 » pour désigner tout ce qui touche à la marijuana.

Et le fait est que l'histoire de l'usine au Mexique a une longue histoire, qui commence à l'époque de la colonie et se poursuit encore aujourd'hui. Selon le texte Bréviaire historique sur le cannabis, de la bibliothèque de droit virtuelle de l'Institut de recherche juridique de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), le cannabis était présent lors de voyages d'exploration et a atteint l'Amérique au 16ème siècle, lorsqu'il a été introduit comme source de fibres dans au Chili en 1545, et au Pérou, neuf ans plus tard. Les colons anglais ont également compris son importance, puisqu'il a été introduit au Canada en 1606 et en Virginie en 1611.

Il est arrivé au Mexique pendant la Conquête, amené par Pedro Cuadrado, l'un des conquistadors qui ont fait partie de l'expédition Panfilo de Narváez. Selon ses propres mots, c'est Cuadrado qui a commencé la culture de cette plante dans ces territoires.

Le même texte note que l'historien Silvio Zavala déclare que Hernán Cortés a recommandé la plantation et la culture du chanvre, car il a dit que les indigènes, pour bien vivre, avaient, avant l'arrivée des Espagnols, manquaient principalement de laine fine, de chanvre, de lin, de plantes et de quatre pois.

Le rayon Juan de Zumarraga était apparemment enthousiaste à propos du cannabis, car selon Fray Juan de Torquemada, Zumarraga, vers 1531, a fait preuve de diligence dans la plantation de fruits de Castille, de chanvre et de lin, comme l'une des mesures visant à réaliser une économie prospère qui permettrait aux Espagnols pour s'installer au Mexique, adaptez-vous avec bonheur.

L'Inquisition a été la première instance au Mexique à sanctionner l'utilisation non industrielle du chanvre. L'interdiction portait sur certaines plantes, notamment le peyotl, l'ololiuqui et les soi-disant pipilzinzintles ou pipilzinzintlis, également connus sous le nom de « vénérables enfants ». Ce dernier est le nom que les peuples autochtones utilisaient pour désigner le chanvre et d'autres plantes dans les rituels au cours desquels il a été ingéré pour ses effets psychoactifs. L'interdiction a été accordée en février 1769.

Malgré cela, au début de 1777, l'une des plus grandes campagnes économiques de l'histoire de la Nouvelle-Espagne a commencé : on a cherché à introduire la culture du chanvre avec toute la force de la Couronne. Ce dernier a exprimé un tel intérêt pour cela qu'il a même envoyé un groupe d'agriculteurs espagnols pour diffuser des techniques de culture, et a même changé de ligne politique, en accordant l'autorisation d'installer une usine royale de toile et de toile dans la vice-royauté.

La distribution des terres inutilisées, qu'elles soient privées ou publiques, entre les peuples autochtones, a également été ordonnée pour faciliter la culture.

Après l'indépendance du Mexique, l'usage qui a commencé à être donné au chanvre n'était plus textile, mais rituel et médicinal. La guérison et les pratiques avec des plantes ont cessé d'être persécutées pour des raisons religieuses, cependant, la pratique médicale qui se produit dans cette conscience contemporaine supposera que la persécution, bien que tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, elle ne justifie pas la nécessité de punition, et ils ne font que concrétiser les croyances ou les rituels de leur pratique.

Les premières réglementations dans le domaine de la santé qui ont commencé à la fin des années 30 et au début des années 40 du XIXe siècle ont été le précédent du Code pénal de 1871, dans lequel les crimes contre la santé sont d'abord punis. À cette époque, la plante était déjà connue sous le nom de marijuana, ce qui la rendrait célèbre dans le monde entier.

Pendant la Révolution mexicaine, la consommation de marijuana était très courante. Cependant, en 1908, peu de temps auparavant, un contrôle plus strict de la consommation d'enervantes a commencé. Enfin, en 1920, son utilisation a été interdite.

