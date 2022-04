Options pour remplacer l'huile de tournesol dans la friture

ARCHIVO - En el caso del aceite de oliva, es preferible utilizar para frituras el refinado antes que el vigen. Foto: Christin Klose/dpa

Cela ressemble à un « déjà-vu » depuis le début de la pandémie, à cause des rayons vides dans les supermarchés et de la thésaurisation des achats. Mais cette fois, au lieu du papier toilette, l'objet du désir est l'huile de tournesol. De nombreux pays dépendent de l'huile de tournesol d'Ukraine, l'un des principaux producteurs d'huile de tournesol. C'est pourquoi les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la recherche d'une huile de remplacement pour la friture. Mais il existe de bonnes alternatives. Une option pour remplacer l'huile de tournesol est, par exemple, l'huile de colza raffinée. comme l'ont noté les experts en nutrition. Grâce au processus de raffinage, qui sépare les substances indésirables, l'huile est stable à la chaleur et, en même temps, relativement neutre au goût. Par conséquent, il convient à la friture, au sauté, à la vinaigrette ou à la cuisson au four. Dans le même temps, l'huile de colza contient plus d'acides gras oméga-3 que l'huile de tournesol, elle est donc importante pour le métabolisme. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive. Cependant, les cuisiniers doivent être un peu plus prudents lorsqu'ils le réchauffent. Dans le cas de l'huile d'olive pressée à froid, c'est-à-dire de l'huile d'olive vierge, les experts affirment qu'il n'est pas très efficace de la chauffer à des températures très élevées car cela détruit les substances aromatiques précédemment conservées lors du processus d'extraction. Par conséquent, l'huile d'olive raffinée est une alternative à l'huile de tournesol. Ce que l'on appelle le point de fumée indique quand une huile a atteint une température trop élevée. À partir de cette température, l'eau, les acides gras libres et les produits de dégradation s'évaporent et de la fumée se forme. Au cours du processus, les huiles peuvent développer des substances nocives telles que l'acroléine et, en même temps, s'enflammer facilement. Cela se reconnaît à une décoloration sombre de l'huile et à une odeur désagréable. Les experts spécifient une valeur indicative de 200 degrés pour le chauffage des huiles raffinées. Pour les huiles vierges, la température indiquée est inférieure, entre 120 et 190 degrés. Cependant, les nutritionnistes déconseillent de modifier le point de fumée à l'aide d'eau, car il s'agit d'un processus très technique. Comme conseil pratique pour économiser de l'argent, ils recommandent d'utiliser des casseroles bien enduites pour utiliser moins d'huile. dpa