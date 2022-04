Mère de Felipe Saruma après le mariage avec Andrea Valdiri : « Les enfants ne sont pas notre propriété »

Après le mariage pompeux organisé par Andrea Valdiri et Felipe Saruma le week-end dernier, les réactions continuent de venir en défense du couple, qui pendant de nombreux mois a gardé sa relation discrète malgré le partage de nombreux moments sur les réseaux sociaux.

Et c'est que les rumeurs sur la confirmation de leurs fiançailles ont grandi lorsque les Santander sont apparus en train de partager avec Isabella et Adhara, filles de Barranquilla ; cependant, ils ont attendu le dernier moment pour ratifier leur engagement, et après le mariage, les voix de soutien continuent à s'ajouter.

Ce fut le cas de Yesenia Andrea, mère du créateur de contenu qui a soutenu à plusieurs reprises son fils face à plusieurs controverses survenues sur les réseaux sociaux. Maintenant, la santandereana a partagé sur ses réseaux sociaux un message avec lequel elle donne un retour à Saruma en relation avec les enfants de Valdiri.

À travers une histoire Instagram, Yesenia Andrea a réfléchi au chemin emprunté par l'homme d'affaires, évoquant le mariage avec la danseuse.

« Les enfants ne sont pas notre propriété et ne doivent pas non plus répondre aux attentes des autres ; ils doivent construire leur propre chemin », a déclaré la mère de Felipe, ajoutant que leur rôle en tant que parents est de « les respecter, de les accompagner et de les préparer à cette voie ».

Comme prévu, ce message a été reproduit par plusieurs comptes de divertissement, et l'un d'eux était « Tracking down célébrités ». Là, il y a eu des réactions plus favorables à Yesenia Andrea et Saruma ; de nombreux utilisateurs ont même dit qu'elle est un « exemple de belle-mère ».

Des commentaires tels que : « Dieu, je souhaite que toutes les mères du monde le pensent » ; « Des paroles très sages... APPRENEZ LES BELLES-MÈRES ET LIBÉREZ VOS BÉBÉS » ; « La mère de Saruma est divine... J'oserais dire qu'elle a le même âge que Valdiri » ; « Ils ont fait un excellent travail en tant que parents parce que le fils est un vrai gentleman » ; « Il ferait mieux de ne pas le dire » et « Parmi les valeurs de ses parents, c'est là que l'on se rend compte s'il va être un bon fils, un bon mari et un bon père », ils mis en évidence dans la publication.

Oui : le mariage était réel

Il convient de noter que, tout comme il y avait des attentes concernant le mariage parmi les influenceurs, de nombreux adeptes ont exprimé leur peu d'optimisme et ont créé d'autres théories autour des indices donnés par le couple.

Compte tenu de cela, la danseuse avait déclaré dans les jours précédant sa grande fête que, « Les gens pensent que la beauté n'arrive que dans les films et non, elle ne le fait pas. C'est un mariage royal, ce n'est ni la réalité ni pour le marketing », a-t-il déclaré en dialogue avec Vea Magazine.

Aussi, sur son compte Instagram, La Valdiri a mis en ligne une image dans laquelle on la voyait habillée en mariage, avec deux de ses amies, célébrant lors de son enterrement de vie de jeune fille.

« J'adore ceux qui suivent mes inventions et maquillent mes folies ; ceux qui disent « c'est parti pour ça » et qui transforment mes moments en magie (...) Je tiens à les remercier et à les applaudir pour avoir fait partie du livre de ma vie, ils constituent un chapitre important et me motivent à continuer à écrire plus de pages », a déclaré la femme d'affaires.

Enfin, ces hypothèses étaient vraies et ce week-end, ce que de nombreuses célébrités considéraient comme « le mariage de l'année » a eu lieu.

