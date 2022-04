L'IAPA dénonce une recrudescence de la répression et de la censure à l'encontre de la presse à Cuba, au Venezuela, en Bolivie et au Salvador

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ce mardi, l'Association interaméricaine de la presse (IAPA) a entamé sa réunion semestrielle. Lors d'une conférence virtuelle, l'organisation a averti que la répression et la censure continuaient d'augmenter dans des pays tels que Cuba, le Venezuela, la Bolivie et le Salvador.

L'orateur sur la situation dans l'île était Henry Constantin, rédacteur en chef du journal dissident La Hora de Cuba, arrêté l'année dernière après les manifestations massives du 11 juillet contre la dictature de Miguel Díaz-Canel.

Le journaliste a déclaré que les journalistes indépendants travaillant actuellement dans son pays « ne dépassent pas 50 personnes » : « C'est un groupe en danger d'extinction ». C'est qu'au cours des dernières années, il y a eu de plus en plus « d'exilés de militants et de journalistes indépendants ».

« Ils leur disent que s'ils ne veulent pas aller en prison, ils doivent quitter le pays pour toujours », a-t-il dit.

Constantin a expliqué que ce qui afflige le plus les journalistes cubains en ce moment, c'est le nouveau Code pénal, qui sera approuvé - sans consultation publique - dans les semaines ou les mois à venir.

Le directeur de La Hora de Cuba a indiqué que le nouveau code « répète les condamnations et les mesures de l'ancien code pénal, le code soviétique ». En plus de parler de propagande ennemie et d'augmenter le recours à la prison à vie, il étend le recours à la peine de mort à quatre nouvelles figures criminelles.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

Dans sa présentation, il a cité le cas de Yoan de la Cruz, un jeune homme qui n'est pas journaliste mais qui a été arrêté par les forces du régime cubain pour avoir été l'un des premiers à diffuser les manifestations du 11 juillet à San Antonio de los Baños sur les réseaux sociaux. Pour avoir partagé ces images, il a écopé de six ans de prison « pour désordre et mépris ».

Depuis les manifestations massives, tous ceux qui appellent à des manifestations pacifiques sont accusés par les autorités de la dictature d' « incitation à commettre des crimes ». « Le citoyen qui proteste court le risque d'être accusé de désordre public », a-t-il ajouté.

Constantin a indiqué qu'à chaque date nationale, les rues de l'île sont fortement gardées par les forces du régime pour empêcher les mobilisations de la société civile.

Plus tôt, l'IAPA avait indiqué dans son rapport intermédiaire semestriel que la répression était « l'épidémie qui touche le plus » Cuba, et avait averti qu'au cours du dernier semestre, elle avait « rebondi » avec des « condamnations sévères » pour les manifestants des manifestations. Pour l'organisation basée à Miami, la liberté d'expression sur l'île est « faible », et elle s'inscrit dans une société « sans répit » et dans un environnement « hostile ».

Un autre pays qui subit une répression et une censure brutales depuis des années est le Venezuela, où la dictature de Nicolás Maduro applique des stratégies très similaires à celles employées par le régime castriste.

Miguel Henrique Otero, président et rédacteur en chef du journal El Nacional, a évoqué la situation au Venezuela lors de la conférence virtuelle. Comme il l'a dit, « le Venezuela est un pays au large de la liberté d'expression ». « Les Vénézuéliens découvrent ce qui se passe par la voie de l'État et certains médias qui y restent. » En plus de cela, la connexion Internet « est très limitée et coûteuse ».

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

Pour cette raison, les réseaux sociaux sont devenus un outil « fondamental » pour les civils ces dernières années.

En ce qui concerne les attaques contre la liberté d'expression perpétrées par le régime chaviste, Otero a parlé de trois types. Tout d'abord, les « agressions physiques directes ». Celles-ci, a-t-il indiqué, se sont intensifiées à la fin de l'année dernière dans le cadre des élections régionales. « Quiconque filme court le risque d'être attaqué par des collectifs chavistes ou des groupes paramilitaires. »

Le deuxième type d'agression qu'il a identifié est « l'utilisation du système judiciaire » : « C'est un régime qui essaie de dire que les prisonniers politiques ont tous les jugements, que le système agit, mais en pratique le système est un instrument vil de l'exécutif. Près de 80 % sont incarcérés pour des mesures de précaution, sans condamnation. »

À cet égard, il a cité à titre d'exemple le cas du journal qu'il préside, El Nacional, dont le siège à Caracas a récemment été sous embargo imposé par les autorités chavistes à la suite d'une action en justice intentée par Diosdado Cabello. « C'était très évident. Une plainte en diffamation qui était due à une note publiée, selon laquelle Diosdado Cabello faisait l'objet d'une enquête pour trafic de drogue. Beaucoup de journaux l'ont publié avant nous. Le procès criminel n'est pas en cours, mais sans condamnation, nous avons reçu 13 millions de dollars d'indemnisation ; ils ont éliminé les personnes qui travaillaient dans les installations avec des armes d'épaule, et ils ont pris le pouvoir des installations. »

La troisième et dernière forme d'agression indiquée par Otero répond aux « décisions arbitraires du régime, qui n'ont aucun soutien judiciaire, mais qui sont des actions de l'État ». Par exemple, « blocage de pages Web ». Selon le journaliste, la seule chose indépendante qui reste au Venezuela sont des pages de Vénézuéliens à l'étranger.

« Le régime ordonne aux compagnies de téléphone de bloquer toutes ces pages. Le nombre de pages bloquées est considérable. Ils font de même avec des pages qu'ils pensent que les Vénézuéliens ne devraient pas voir telles que Infobae, CNN... Nous devrions demander aux compagnies de téléphone, dont beaucoup sont des multinationales, pourquoi elles font cela, s'il n'y a pas de décision de justice », a-t-il réfléchi.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

L'un des pays qui était à nouveau étroitement lié à des dictatures telles que celles de Cuba et du Venezuela est la Bolivie. Jorge Carrasco, vice-président de l'Association nationale de la presse, a déclaré que « la situation dans le pays est compliquée et suit la tendance de la région ».

Dans sa présentation, il a averti que depuis l'arrivée de Luis Arce au pouvoir, les restrictions et les agressions contre les journalistes et les médias se sont accrues. De même, les limites imposées à la couverture de certaines lois se sont accrues. À titre d'exemple, il a cité le cas du procès contre l'ancienne présidente Jeanine Áñez, dans lequel plusieurs médias et journalistes ont été exclus, « au motif qu'ils n'ont pas soumis d'accréditations ».

Carrasco a également dénoncé la multiplication des discours visant à stigmatiser la presse. Comme il l'a dit, « les autorités cherchent tout le temps à discréditer les médias » : « Ils disent quelque chose qu'ils n'aiment pas, qui les met mal à l'aise, et ils commencent immédiatement à blâmer la presse ».

De son côté, il a critiqué « l'utilisation discriminatoire de la publicité d'État qui ne s'adresse qu'aux médias bien vus par le gouvernement » : « Les médias indépendants, considérés comme inconfortables, non seulement reçoivent des attaques, de la stigmatisation, mais ne reçoivent rien de la publicité ».

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

Fabricio Altamirano, directeur du journal El Diario de Hoy au Salvador, a déclaré que s'il existe des pays plus complexes comme le Nicaragua et le Venezuela, le Salvador est sur la même voie de « répression, encerclement juridique et dangers ».

Le journaliste a assuré que son pays n'a jamais connu une situation comme celle actuelle sous le mandat de Nayib Bukele, et a averti qu'il y avait des arrestations « imminentes » contre des journalistes pour avoir enquêté sur différents cas de corruption.

Comme il l'a expliqué, le régime juridique actuel « rend subjectif qui est arrêté, pour quelles raisons, sans aucune documentation, et sous l'anonymat des voix accusatrices ». Il rappelle, pour sa part, que la Commission des droits de l'homme a récemment condamné une série de lois ambiguës qui permettent à l'exécutif de prendre des mesures répressives contre les médias.

