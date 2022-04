Les dirigeants financiers du G20 accusent la Russie des conséquences économiques

(Bloomberg) La réunion de cette semaine des responsables des finances du G-20 réunira des représentants russes et vise à envoyer un message clair que la Russie est entièrement responsable des conséquences économiques mondiales de sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré un responsable du gouvernement allemand.

Après une longue discussion, il a été convenu que la Russie ne devrait pas être en mesure de dicter le format du G20 ou l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales, a déclaré le responsable allemand, s'exprimant sous couvert d'anonymat. La réunion devrait être utilisée pour envoyer un message clair à la Russie, a ajouté le responsable.

Cette semaine, les États-Unis se sont encore éloignés des insinuations selon lesquelles leurs responsables boycotteraient les réunions du G20 si leurs homologues russes y assistaient. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen évitera certaines des réunions du Groupe à Washington, mais assistera à d'autres réunions axées sur les conséquences économiques de l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé lundi un responsable américain. Yellen ne veut pas que la participation de la Russie arrête le travail que les États-Unis et leurs alliés doivent faire dans le cadre des réunions du G20, a ajouté un responsable du Trésor.

La

réunion de cette semaine est la première réunion du G20 depuis le début de la guerre et sera surveillée de près pour détecter des signes de la manière dont les principales agences internationales du monde réagissent à l'agression de la Russie. De nombreux pays du G20 ont condamné la Russie, mais certains de ses membres les plus influents, tels que la Chine et l'Inde, ne l'ont pas fait.

Note originale :

Les

chefs des finances du G-20 vont signaler à la Russie la responsabilité des retombées de la croissance

Plus d'articles de ce type sont disponibles sur bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.