"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Avant d'entrer dans l'univers intérieur que représente la ville de FilBo, il est nécessaire de comprendre ce que signifie ce concept, qui est l'une des grandes nouveautés de cette édition de la Foire internationale du livre de Bogotá.

Pour commencer, le plus grand festival littéraire d'Amérique latine revient en face à face après avoir connu deux éditions consécutives marquées par la virtualité ; d'où sa devise : Revenez pour que vous reveniez. Mais non seulement les participants se rendront à Corferias pour profiter, du pavillon du pays invité d'honneur (la République de Corée) aux lancements littéraires ; la foire se tient également dans tout Bogotá et c'est précisément le cœur de cette initiative.

Les étudiants, les universitaires, les auteurs débutants et les auteurs de « callosités aux doigts » auront l'occasion de profiter du FilBo dans différents espaces de la ville, tels que les bibliothèques publiques, les universités et les librairies, en étendant l'événement à de nouveaux publics pour susciter l'intérêt pour la lecture et l'écriture.

En outre, non seulement des lettres colombiennes seront visibles dans cette bande, mais il existe également un espace dédié à l'invité d'honneur du pays : la série de films et les nouveautés littéraires de ce pays seront accessibles à des milliers de spectateurs dans des lieux tels que le centre culturel Gabriel García Márquez, le Caro y L'Institut Cuervo et le Miguel Art Museum Urrutia -MAMU-, entre autres scénarios.

Les recommandations d'Infobae Colombia sur le FilBo Ciudad

Bien que le programme soit vaste, il existe plusieurs suggestions pour éviter de manquer la scène culturelle sud-coréenne, encore moins la scène colombienne, qui est protégée par le Secrétariat de la culture du district, l'une des institutions promouvant cette initiative qui comprend des rencontres musicales, des histoires de conflits, la vérité et la mémoire, et le meilleur du septième art des deux pays.

Il souligne également l'articulation de ce programme avec le réseau des bibliothèques publiques du district de Bogotá -BibloRed- pour le développement de différentes réunions, lancements de textes et présentations à des points tels que la bibliothèque Virgilio Barco, El Tintal et La Marichuela, situés à l'ouest et au sud de la capitale.

Voici quelques-uns des points forts de FilBo Ciudad :

- Présentation des livres Pourquoi dépendons-nous de la biodiversité ? L'opportunité à ne pas manquer, et la Perception : un voyage à travers les sens. Juan Armando Sanchez et Felipe Reinoso-Carvalho.

Date : Mercredi 20 avril. Heure : 18 h 00 à 19 h 00

Lieu : Centre culturel Gabriel Garcia Márquez (Calle 11 # 5-60)

- 10 ans après la publication de Birds have no borders : légendes et mythes de l'Amérique latine

Auteur : Edna Iturralde

Date et heure : jeudi 21 avril 16 h 30 — 17 h 30

Lieu : La Libreria de Ana (Calle 134 # 55 - 30, centre commercial Paseo San Rafael)

- FilBo Cine : série de films coréens

Court-métrage : Big Brother

Date et heure : vendredi 22 avril 15 h 00

Lieu : Auditorium Porfirio Barba Jacob, centre culturel Gabriel García Márquez (11e rue n° 5-60).

- Dédicace de livre avec l'auteur J. J. Benitez et Antonio Erazo

Date et heure : Vendredi 22 avril 16 h 00 — 17 h 00

Lieu : Bibliothèque nationale Unicentro (course 15 # 124-30 Local 1-146)

- Des conversations qui changeront votre vie : la lecture comme acte d'amour

Meghan Cox Gurdon et Yolanda Reyes. Modera : Liliana Moreno

Date et heure : Le vendredi 22 avril de 18 h 00 à 19 h 00

Lieu : Modern Gym (course 9 #74 -99)

- Commission Voices for the Legacy of the Truth : nouvelles perspectives sur les conflits dans la littérature

Laura Ortiz, Leonardo Gil et Laura Acero. Modérés : Lina Castaño

Date : Le samedi 23 avril 10 h 00 à 10 h 45

Lieu : Place du musée d'art Miguel Urrutia (MAMU, rue 11 # 4-21)

En partenariat avec l'Institut des arts du district (IDARTES) et la Commission pour la clarification de la vérité, de la coexistence et de la non-répétition.

- Diversité des genres et identités dissidentes : Brigitte Baptiste et Camila Sosa Villada

Modérateur : Simon Uribe

Date : Le samedi 23 avril, 16 h 00 — 17 h 00

Lieu : Bibliothèque publique Virgilio Barco (avenue Carrera 60 #57 -60)

En partenariat avec l'ambassade d'Argentine.

- Des conversations qui vont changer votre vie : J. J. Benitez : des retrouvailles avec ses lecteurs

Parlez à Antonio Erazo

Date : Lundi 25 avril 17 h 30 à 19 h 00

Lieu : Librairie Lerner, Calle 93 (course 11 # 93 A-43)

- Série de films colombiens FilBo Cine — Documentaire « Les condores n'enterrent pas tous les jours », 50 ans

Date : Mercredi 27 avril 18 h 30 — 20 h 00

Lieu : Auditorium Porfirio Barba Jacob, centre culturel Gabriel García Márquez (11e rue # 5-60)

