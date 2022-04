Ils dénoncent le fémicide de Yolima Pérez, ancien combattant des ex-FARC et signataire de l'accord de paix

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Une membre démobilisée des FARC en train d'être réintégrée dans le département de Meta E identifiée comme Yolima Pérez a été retrouvée morte chez elle, selon ce qui a été rapporté par le président du Parti des communes, Rodrigo Londoño.

La dirigeante a condamné la violence à l'égard des femmes qui ont signé l'accord de paix entre l'ancienne organisation de guérilla et l'État colombien en 2016 :

Par ailleurs, la National Corporation for Common Reintegration a ajouté que l'ancienne combattante, âgée de 34 ans, était signataire de l'accord, en train d'être réintégrée et « a été retrouvée morte chez elle à l'aube aujourd'hui » dans la ville de Mesetas.

La Société a souligné que la victime développait un projet productif, effectuait sa formation académique et professionnelle afin de contribuer à la société à partir de la vie civile :

Yolima Pérez a formé l'une des organisations de femmes « Chocolate entre amigas » et a suivi la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement colombien et les FARC en 2016 par le biais du Bureau de surveillance des femmes, composé de femmes leaders et d'acteurs sociaux.

Selon le communiqué publié, la Société a souligné que « cette affaire est la preuve de la nécessité d'une mise en œuvre complète de l'Accord de paix, avec une approche sexospécifique, territoriale, ethnique et différentielle qui nous permet de construire la paix avec la justice sociale ».

Dans son contexte, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a déclaré en mars dernier que 306 personnes démobilisées avaient été tuées depuis la signature de l'accord de paix, dont 10 femmes, dont une femme indigène du département du Cauca (sud-ouest).

Plus de cas de violence à l'égard des femmes : à Barranquilla, pendant le Vendredi saint, deux femmes ont été tuées

Au cours des dernières 24 heures, à Barranquilla, deux femmes ont été assassinées violemment, suscitant l'inquiétude et l'indignation des habitants de la ville.

Le premier cas a été signalé dans la matinée, lorsque, dans le village de La Playa, le corps sans vie d'une femme de 30 ans, identifiée comme Albanis Del Carmen Báez, a été découvert par la communauté.

Selon le rapport préliminaire des autorités, les résidents du défunt ont déclaré que la femme avait eu une forte dispute avec son partenaire amoureux, qui aurait pris un couteau et attaqué la femme jusqu'à ce qu'elle s'enlève la vie. Bien que la femme ait finalement été transférée dans un centre médical, où des professionnels de la santé ont confirmé son décès.

La femme était originaire de Maracaibo, dans l'État de Zulia au Venezuela, et le partenaire romantique qui serait responsable de sa mort a été identifié comme étant José Antonio Martínez Viloria, 44 ans, originaire de Sincelejo, dans le Sucre. Selon les médias locaux, la discussion a eu lieu parce que la femme a envoyé ses cinq enfants voir le père biologique ; les enfants âgés de 2, 4, 6, 8 et 12 ans se sont retrouvés sans leur mère.

Quelques heures plus tard, dans la région métropolitaine de Barranquilla, une femme a été tuée avec une arme à feu. Les événements ont eu lieu dans le quartier d'Altos de Belén, où ils ont trouvé la victime identifiée comme étant Aurora Sánchez Bauza, 34 ans.

Les autorités ont déclaré que, dans ce cas, la femme avait été interceptée par des hommes armés à moto, qui lui ont tiré dessus à cinq reprises. Selon des témoins, Sanchez portait un pull noir, un jean bleu et un petit sac rose. Après l'attaque, la femme s'est retrouvée avec un visage défiguré face à des blessures par balle.

Jusqu'à présent cette année, six cas de féminicide ont été signalés dans le département de l'Atlantique. Fin mars, la mort de Yasli Carolina Ortega Bastida, également poignardée par son partenaire romantique après une bagarre, a été signalée dans le quartier de Las Americas. Pour ce féminicide, William Hernando Molina Soto, le partenaire romantique de la victime, a été capturé.





