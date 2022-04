Achetez le bulletin de vote en ligne et autres recommandations pour assister au FilBO 2022

Après deux ans passés à la virtualité, le public de lecture retournera à Corferias et dans d'autres centres culturels de la ville pour vivre en personne la Foire internationale du livre de Bogotá 2022. Beaucoup de choses ont changé en deux ans et il est important d'être prêt à vivre cette fête culturelle en toute sécurité.

Ce sera le premier FilBo au milieu de la pandémie de Covid-19. Le virus a constitué une grave menace pour la vie lorsqu'il a atterri en Colombie en mars 2020. Par conséquent, l'édition de cette année-là a dû annuler ses événements en face à face quelques jours seulement après avoir ouvert ses portes et a été présentée pratiquement des mois plus tard.

Des retrouvailles sûres entre lecteurs, auteurs et éditeurs sont désormais possibles, grâce aux mesures de biosécurité et à la vaccination de masse. Le champ de foire dispose d'espaces bien ventilés et dispose d'un protocole de nettoyage et de désinfection.

Les visiteurs n'ont qu'à suivre quelques règles simples pour entrer : porter le masque correctement - sur le nez et la bouche -, maintenir une distance sociale avec les personnes extérieures au cercle personnel, respecter la capacité et porter la pièce d'identité ainsi que le certificat de vaccination avec au moins deux doses. Il sert la carte cartonnée ou la carte numérique et est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 12 ans.

En plus de ces règles, quelques recommandations peuvent être utiles aux visiteurs : visitez https://feriadellibro.com/ pour consulter à l'avance les événements auxquels vous souhaitez assister et acheter vos billets via des canaux numériques, afin de ne pas faites la queue et assurez votre entrée.

Certaines choses n'ont pas changé dans la dynamique du FilBo et il convient de les rappeler pour rendre la visite beaucoup plus confortable. La première est de ne pas apporter d'animaux domestiques ou de nourriture : à l'intérieur du parc des expositions, vous trouverez un large éventail de collations, de nourriture et de boissons pour tous les goûts.

D'un autre côté, cela vaut la peine d'emporter de l'argent : bien que certains exposants et restaurants aient des dataphones ou des paiements via des portefeuilles numériques, tels que Nequi ou Daviplata, l'argent vous sera utile pour acheter auprès de petits exposants FilBo qui n'ont aucun de ces médias. Les lignes seront enregistrées si vous êtes en avance pour retirer l'argent à l'avance.

Le parc des expositions est assez vaste et très fréquenté. Pensez à porter des chaussures confortables et à ne pas emporter d'objets dont vous n'avez pas besoin ou que vous souhaitez perdre. Vous pouvez utiliser le service de colis à l'enregistrement. De plus, cela vaut la peine de mettre en place un point de rencontre avec vos compagnons, surtout si vous partez avec des enfants.

S'il est strictement nécessaire de transporter du matériel électronique, tel qu'un ordinateur ou un appareil photo, il y aura des points d'inscription à l'entrée du parc des expositions. Pour des raisons de sécurité, cela vaut la peine de prendre une minute et d'enregistrer ces objets de valeur.

Si votre emploi du temps le permet, pensez à visiter le salon en semaine. Il y a des événements tous les jours et vous trouverez moins de monde.

Infobae Colombia vous présentera un résumé de l'agenda de chaque jour de FiLBO, afin que vous ne manquiez aucune activité qui vous intéresse pendant les jours où vous participez. Cependant, vous pouvez planifier votre visite à l'avance.

Dans la section Agenda du site Web de FilBo, vous pouvez planifier chacune de vos journées avec la centaine d'événements organisés autour de la littérature, de l'édition et de la création. Il vous suffit de trouver l'événement qui vous intéresse et de cliquer sur « ajouter à mon agenda ».

Une fois que vous avez choisi les événements qui vous intéressent, cliquez sur « télécharger mon agenda » et votre itinéraire sera organisé avec les dates, les heures et les lieux.

