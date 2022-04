90 ans de Fernando Botero : quelques événements du Musée d'Antioquia et du Rosario pour valoriser son œuvre

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

Ce 19 avril, Fernando Botero fête ses 90 ans de vie. Oui, le même qui a peint des portraits de personnes grasses pendant une grande partie de sa vie célèbre sa naissance à Monaco avec sa famille et prépare une nouvelle exposition pour la partager avec le monde et son pays natal, où les hommages étaient à l'ordre du jour dans différentes régions.

À des milliers de kilomètres de chez lui se trouve la Colombie, un pays qui exalte son travail depuis des décennies à Medellín et à Bogotá et dans d'autres villes ; et cette année, dans différents contextes culturels, un programme spécial a été préparé pour commémorer sa naissance et renforcer l'importance de son travail dans l'histoire de Art colombien.

Le Musée d'Antioquia, l'Universidad del Rosario et le Musée Botero seront les épicentres de la célébration de l'anniversaire de Botero, qui aura lieu non seulement ce mardi 19, mais durera une semaine. Et c'est qu'exposer l'héritage complet de Medellin est presque aussi complexe que d'imiter son style, de sorte que l'hommage couvrira également le plan numérique.

Les peintures du Colombien seront diffusées sur les réseaux sociaux du Banco de la República et du Musée d'Antioquia ; en outre, les fans de ses peintures pourront assister à un événement académique ce mercredi 20 sur l'importance de Botero pour l'art colombien appelé « Piñatas explosives », et le Le lendemain, il y aura une grande fête autour des piñatas créées par l'artiste, par Paulo Licona.

En outre, chacun des espaces discutera des qualités de Botero lorsqu'il s'agit de créer chaque œuvre, telles que sa manipulation unique du volume, la sensualité de chaque trait, les détails et le marquage des lieux appropriés à l'idiosyncrasie colombienne : la famille traditionnelle, les animaux et des activités telles que les corridas grâce à l'ironie qu'ils avaient leurs personnages.

Mercredi 20, se tiendra le séminaire « Botero 90 ans : passé et futur », qui vise à comprendre les transformations sociales, politiques, artistiques et économiques à travers la vie de l'un des plus grands artistes colombiens. La réunion aura lieu à la bibliothèque Luis Ángel Arango, à Bogotá.

Un bréviaire sur la vie de Fernando Botero

Né à Medellin le 19 avril 1932, il est considéré comme l'un des artistes les plus importants de l'histoire de la Colombie, car une grande partie de sa vie a été consacrée au dessin, à la peinture et à la sculpture. Au fil des décennies, son nom est devenu non seulement une référence nationale, mais beaucoup de ses créations ont commencé à être exposées dans différentes galeries et musées du monde entier.

En outre, c'est un emblème grâce à sa philanthropie, qui se reflète dans le don qu'il a fait à l'art colombien grâce à la livraison de la collection qui fait actuellement partie du musée Botero du Banco de la República, situé dans le centre-ville de Bogotá. Il y a 123 œuvres réalisées par Botero entre 1980 et 1990.

D'un côté du site, il y a également 85 expositions qui faisaient partie de sa collection privée et qui sont aujourd'hui visitées par des milliers de personnes de Bogota et des touristes du reste du pays et du monde, partageant un espace avec des références majeures telles que Picasso, Lenoir, Beckmann et Monet, entre autres.

