Le pilote automatique Tesla déclenche une alarme aux États-Unis après des catastrophes

(Bloomberg) —Derrick Monet et sa femme, Jenna, conduisaient sur une autoroute de l'Indiana en 2019 lorsque leur berline Tesla Model 3, qui fonctionnait en pilote automatique, a percuté un moteur de pompiers en stationnement. Derrick, alors âgé de 25 ans, a subi des fractures de la colonne vertébrale, du cou, des épaules, des côtes et des jambes. Jenna, 23 ans, est décédée à l'hôpital.

L'incident a été un incident sur douze au cours des quatre dernières années au cours duquel Tesla utilisant ce système d'aide à la conduite est entré en collision avec des véhicules de premiers secours, ce qui a soulevé des doutes quant à la sécurité de la technologie que l'entreprise automobile la plus précieuse au monde considère comme l'un de ses joyaux de la couronne.

Désormais, les régulateurs américains appliquent un plus grand niveau de contrôle au pilote automatique. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a le pouvoir de forcer les rappels, a ouvert deux enquêtes formelles sur les défectuosités qui pourraient finalement amener Tesla Inc. à adapter les voitures et à restreindre l'utilisation du pilote automatique dans les situations où il n'est pas encore sûr.

Une répression du pilote automatique pourrait ternir la réputation de Tesla auprès des consommateurs et effrayer les investisseurs dont la croyance en la bonne foi de l'entreprise a contribué à faire du PDG de Tesla, Elon Musk, la personne la plus riche du monde. Cela pourrait affecter la confiance dans la technologie dans laquelle d'autres sociétés automobiles et de logiciels investissent des milliards dans le développement dans l'espoir d'inverser une tendance inquiétante à la hausse des décès sur les routes aux États-Unis.

Cela pourrait également intensifier les tensions de longue date entre Washington et Tesla. L'iconoclaste Musk s'est déjà moqué de la NHTSA comme d'un « flic du parti » et a été irrité par le refus du président Joe Biden de faire l'éloge de la société pionnière. Il n'est pas timide pour critiquer les législateurs et les régulateurs sur Twitter, la plateforme de médias sociaux qu'il a proposé d'acheter pour 43 milliards de dollars.

Tesla, qui publie ses résultats plus tard cette semaine, a récemment eu une aura d'invincibilité. Alors que ses rivaux plus importants ont été lésés par les pénuries mondiales de puces et d'autres perturbations générées par la pandémie, le constructeur de voitures électriques a réussi à augmenter considérablement sa production. Une agence gouvernementale modestement financée et fonctionnant lentement est l'un des rares obstacles qui menace de détourner son cours.

Musk et Tesla n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. « Rendre nos véhicules plus sûrs est essentiel à la culture de notre entreprise et à la façon dont nous innovons avec les nouvelles technologies », a écrit Rohan Patel, directeur principal des politiques publiques et du développement commercial de Tesla, dans une lettre adressée aux membres du Congrès en mars.

Une répression de la part de la NHTSA ferait suite aux demandes répétées du National Transportation Safety Board (NTSB), l'organisme indépendant d'enquête sur les accidents, visant à renforcer la surveillance des véhicules automatisés. Le NTSB, qui n'a pas le pouvoir d'obliger les constructeurs automobiles à suivre ses recommandations, a suggéré à Tesla d'adopter les mesures de sécurité du système de conduite automatisée que General Motors Co. et Ford Motor Co. ont adopté pour ses systèmes. Tesla n'a pas répondu à la directive du NTSB et a plutôt poursuivi son approche plus risquée.

« Fondamentalement, nous avons le vieux West sur nos routes en ce moment », a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, dans une interview. Elle décrit le déploiement des fonctions Tesla commercialisées sous forme de pilote automatique et de conduite autonome complète comme des expériences d'intelligence artificielle utilisant des opérateurs non formés. « C'est un désastre qui se produira à tout moment. »

