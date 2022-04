Le FMI a suggéré d'augmenter temporairement les impôts des entreprises aux bénéfices excessifs

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

Le Fonds monétaire international (FMI) s'est engagé à continuer d'aider les entreprises touchées par la pandémie mais qui sont viables à l'avenir, et à décharger quelque chose que l'effort public suggère d'augmenter temporairement les impôts sur les entreprises qui réalisent des bénéfices « excessifs ».

Dans l'un des documents présentés au cours de la première journée de sa réunion de printemps sur les dettes et les défis auxquels le secteur privé est confronté, le FMI recommande également aux gouvernements « d'évaluer le rythme de leur consolidation budgétaire ».

Ainsi, il comprend que les économies les plus récupérées peuvent commencer à réduire l'aide « plus rapidement », mais prévient que ceux qui ne le sont pas à ce moment-là risquent encore de subir des perturbations et des problèmes à long terme.

Dans ce rapport, le Fonds présente différentes manières dont les gouvernements peuvent aider les entreprises touchées par la pandémie.

Ainsi, il estime qu'un tel soutien devrait être limité aux circonstances dans lesquelles il y a eu une « défaillance du marché » mais prévient également que dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, qui peuvent entraîner le reste de l'économie, il vaut mieux encourager la restructuration ou la conversion.

En este informe el Fondo expone diversas formas en las que los Gobiernos pueden ayudar a las empresas afectadas por la pandemia (EFE/Yahya Arhab) EFE

Reconnaissant qu'il est difficile de décider quelles entreprises sont susceptibles d'être viables pour aider, le Fonds recommande aux gouvernements de « réduire le fardeau » de l'aide publique d'envisager d'augmenter temporairement les impôts des entreprises dont les bénéfices sont « excessifs ».

« Cela permettrait de récupérer certains des transferts » qui ont été accordés à des signatures qui « n'en avaient pas besoin », ajoute le document.

Quoi qu'il en soit, le rapport rappelle que l'impact de la pandémie sur la situation financière des ménages et des entreprises a été inégal dans le monde et qu'il dépend également beaucoup de la composition économique par secteur de chaque pays.

Les services en face à face ont diminué tandis que la production et les exportations de biens et de services se substituant aux services en face à face se sont améliorées.

En outre, le marché du travail du tourisme et de l'hôtellerie ne se redresse toujours pas deux ans après la pandémie, tandis que la logistique et la construction ont vu leurs conditions de travail se sont améliorées, en particulier les salaires.

En outre, la guerre en Ukraine a davantage affecté les chaînes d'approvisionnement et les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, dont le prix affectera également la capacité des ménages.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :